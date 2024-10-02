Названы простые способы очистки сантехники от налёта без химии

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Краны требуют не только защиты от ржавчины, но и от известкового налёта, чтобы продлить срок службы сантехники и сохранить её в хорошем состоянии.

Фото: Mos.ru is licensed under public domain

Избавиться от известкового налёта можно даже без бытовой химии. Есть несколько простых домашних решений.

Уксус — отличное средство для борьбы с налётом. Для этого достаточно смешать уксус и воду в равных пропорциях (1:1), обработать загрязнённые участки этой смесью, а затем протереть кран плотной губкой.

Хозяйственное мыло — любимый помощник многих хозяек. Оно отлично справляется с грязью в сложных ситуациях. Чтобы очистить кран, нужно развести стружку хозяйственного мыла в воде с добавлением небольшого количества соды. После полного растворения мыла, нанесите смесь на смеситель, оставьте на час, а затем промойте его губкой.

Детское мыло также прекрасно подходит для удаления известкового налёта. Просто смочите кусок мыла, натрите им губку и обработайте кран. Известковый налёт исчезнет, оставив кран чистым и блестящим.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д..



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