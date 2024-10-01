Открытые полки против закрытых шкафчиков: что лучше использовать в маленькой ванной

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Полочки в ванной — это не просто элемент декора, а практичная необходимость. Ведь где ещё разместить все шампуни, гели, кремы и другие необходимые средства для ухода за собой?

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, CC BY 3.0

С одной стороны, можно убрать всё в шкафчики, чтобы визуально не было хаоса от множества упаковок. Но есть и другой подход — открытые полки.

Часто ванные комнаты страдают от нехватки пространства, и закрытые шкафчики только усугубляют эту проблему. Они "зажимают" пространство, визуально уменьшая и без того небольшое помещение.

Открытые полки, напротив, помогают сохранить ощущение простора. Но важный момент: их нельзя загромождать. Чем меньше предметов на полке, тем лучше выглядит помещение, и тем комфортнее вам будет в нём находиться.

Если же даже после тщательной оптимизации у вас остаётся много бутылочек и флаконов, возможно, стоит вернуться к использованию закрытого шкафчика. В таком случае хотя бы часть вещей окажется скрытой, что также поможет бороться с визуальным беспорядком.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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