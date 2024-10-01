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Как оформить квартиру стильно и бюджетно: советы дизайнеров

1:17
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Оформление квартиры не обязательно должно влетать в копеечку — есть множество вариантов, как создать уютный и стильный интерьер, не тратя при этом целое состояние. Эксперты-дизайнеры делятся несколькими полезными советами, которые помогут существенно сэкономить.

Как оформить квартиру стильно и бюджетно: советы дизайнеров
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, PDM

Первый совет — заменить дорогостоящие материалы на более бюджетные аналоги. Например, вместо натурального камня для столешниц можно использовать искусственные материалы высокого качества, которые визуально практически не отличаются, но при этом стоят значительно дешевле.

Минимализм — ваш лучший союзник. Используйте многофункциональные предметы и уделяйте внимание оптимизации пространства, чтобы избавиться от излишков и ненужных вещей.

Ещё один способ сократить расходы — сделать часть работ самостоятельно. Сборка мебели, покраска стен и создание элементов декора своими руками не только снизят затраты, но и придадут интерьеру особую индивидуальность.

И, конечно, не стоит игнорировать возможности масс-маркета. В современных магазинах можно найти массу стильных и доступных решений, которые отлично впишутся в любой интерьер, не нанося урон бюджету.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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