Пять важных деталей скандинавского стиля, которые многие упускают

Скандинавский стиль интерьера — это уже настоящая классика в современном дизайне. Если вам кажется, что минимализм или лофт немного холодны и бездушны, то "сканди" станет отличным решением для создания уюта.
Этот стиль, несмотря на свою кажущуюся простоту, имеет несколько важных нюансов, которые нельзя игнорировать.
Цветовая палитра
В скандинавском стиле нет места ярким цветам — здесь приветствуются пастельные, нейтральные и приглушённые оттенки. Для стен лучше выбирать что-то светлое и приятное глазу, создающее ощущение простора и тепла.
Натуральные материалы
Один из ключевых элементов скандинавского интерьера — натуральность, поэтому на отделке экономить не стоит. Качественный паркет прослужит вам намного дольше, чем линолеум "под дерево", и добавит дому особую атмосферу.
Мебель
В выборе мебели лучше избегать громоздких вариантов. Лаконичные и компактные предметы гораздо лучше впишутся в концепцию. Выбирайте небольшие, но уютные диваны вместо массивных конструкций "на всякий случай".
Журнальный столик
В отличие от остальной мебели, журнальный столик может быть самым необычным элементом. В скандинавских интерьерах он часто несёт символическую функцию, становясь акцентом комнаты.
Освещение
Свет играет важнейшую роль. Освещение должно быть разнообразным и качественным, подчёркивая разные зоны комнаты. Не забудьте и о стильных подсвечниках — они создадут ту самую тёплую атмосферу долгими холодными вечерами.
Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера.
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