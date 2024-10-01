Пять важных деталей скандинавского стиля, которые многие упускают

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Скандинавский стиль интерьера — это уже настоящая классика в современном дизайне. Если вам кажется, что минимализм или лофт немного холодны и бездушны, то "сканди" станет отличным решением для создания уюта.

Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Этот стиль, несмотря на свою кажущуюся простоту, имеет несколько важных нюансов, которые нельзя игнорировать.

Цветовая палитра

В скандинавском стиле нет места ярким цветам — здесь приветствуются пастельные, нейтральные и приглушённые оттенки. Для стен лучше выбирать что-то светлое и приятное глазу, создающее ощущение простора и тепла.

Натуральные материалы

Один из ключевых элементов скандинавского интерьера — натуральность, поэтому на отделке экономить не стоит. Качественный паркет прослужит вам намного дольше, чем линолеум "под дерево", и добавит дому особую атмосферу.

Мебель

В выборе мебели лучше избегать громоздких вариантов. Лаконичные и компактные предметы гораздо лучше впишутся в концепцию. Выбирайте небольшие, но уютные диваны вместо массивных конструкций "на всякий случай".

Журнальный столик

В отличие от остальной мебели, журнальный столик может быть самым необычным элементом. В скандинавских интерьерах он часто несёт символическую функцию, становясь акцентом комнаты.

Освещение

Свет играет важнейшую роль. Освещение должно быть разнообразным и качественным, подчёркивая разные зоны комнаты. Не забудьте и о стильных подсвечниках — они создадут ту самую тёплую атмосферу долгими холодными вечерами.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера.



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