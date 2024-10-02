На Северном Кавказе ударными темпами идёт многоквартирное жилищное строительство

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Северо-Кавказском федеральном округе наблюдается значительный рост жилищного строительства. Застройщики возводят 3,98 млн кв. м жилья, что на 57% больше, чем в прошлом году (2,54 млн кв. м). По России в целом за тот же период площадь строительства увеличилась на 13% — со 102 млн до 115 млн кв. м.

Фото: commons.wikimedia.org by Suleymannabiev, CC BY-SA 4.0

Аналитики KEY CAPITAL прогнозируют дальнейшее увеличение темпов строительства на Северном Кавказе. Количество разрешений на строительство, полученных с января по сентябрь 2024 года, увеличилось на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В некоторых регионах, таких как Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Ингушетия, рост составил более 90%, сообщает Газета.Ru.

Ольга Гусева, генеральный директор KEY CAPITAL, отмечает, что изменение структуры жилищного строительства является важным сдвигом в регионе. Эксперт заметила, что раньше на Северном Кавказе преобладала индивидуальная застройка, но программы поддержки ипотечного спроса на многоквартирные дома стимулируют застройщиков к активному строительству многоквартирных жилых комплексов.

Прирост площади строительства также наблюдается на Дальнем Востоке (35%), Урале (29%), юге (12%), Приволжье (9%) и Северо-Западе (без изменений). Исследование проводилось в сентябре текущего года.

Уточнения

Се́верный Кавка́з — историко-культурный регион России.



Индивидуа́льное жили́щное строи́тельство (ИЖС) — форма обеспечения граждан жилищем путём строительства домов на праве личной собственности, выполняемого при непосредственном участии граждан или за их счёт (СП 30-102-99).



Многоквартирный дом — здание, в котором расположены жилые помещения (квартиры), нежилые помещения, места общего пользования (напр., лестничная клетка), общедомовое имущество.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.