Ошибки в интерьере: эти цвета вышли из моды, не используйте их

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Темно-зеленый

Этот землистый зеленый тон широко использовался в 1960-х и 1970-х годах. Если когда-то он символизировал свежесть, то сегодня он выглядит устаревшим. Считается слишком ретро, использование его в больших количествах может не соответствовать современной эстетике.

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Горчично-желтый

Популярный в 1970-х годах горчичный желтый цвет добавлял интерьеру тепла. Однако его выдающееся положение в ту эпоху привело к восприятию устарелости. Использование этого цвета в небольших количествах или в сочетании с современными оттенками может быть более привлекательным.

Пастельно-розовый

Светло-розовый цвет был распространенным выбором в 1980-х годах. Выбор более нейтральных розовых оттенков или разнообразных цветовых решений является актуальной тенденцией.

Тусклый бежевый

Бежевый был популярным цветом, особенно в 1990-х годах.

Однако чрезмерное использование тусклого бежевого цвета может привести к отсутствию яркости.

Лиловый

Лиловый, бледно-фиолетовый, обрел популярность в 1980-х годах. Сейчас лучше выбирать альтернативные фиолетовые оттенки.

Лососевый розовый

Розовый лосось, напоминающий о 1950-х годах, может показаться слишком традиционным.

Оливковый

Оливково-зеленый цвет был преобладающим выбором в середине 20-го века. Включение его в качестве акцента или баланс с современными нейтральными оттенками может создать гармоничный образ.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект.



Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения, предметно-пространственной среды и деятельности человека.



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