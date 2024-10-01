Одну проблему в ЖКХ признали решённой

2:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Почти четверть россиян вовремя оплачивает услуги ЖКХ, и их доля растёт, выяснилось в опросе 750 управляющих компаний.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

"На самом деле, если смотреть платёжную дисциплину, то у нас она в очень высоком состоянии — то есть она у нас будет выше, чем во многих даже западных странах", — подтвердил заведующий лабораторией прогнозирования топливно-энергетического комплекса Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев.

"Что-то делать на государственном уровне, какие-то новые правила внедрять или инструменты — мне кажется, это не то, на что надо тратить ресурсы. То есть никакой проблемы, как эксперт, я не могу сказать, что эта проблема является значимой для нас, у нас гораздо больше других есть проблем в ЖКХ", — пояснил он "Правде.Ру".

Собеседник издания согласился с выводами проводивших исследование социологов о повышении собираемости коммунальных платежей благодаря широкому внедрению электронных способов их внесения. "У нас это достаточно всё внедрено, как я понимаю. То есть и банки активно в этот сегмент смотрят, и управляющие компании сами что-то предлагают. Тут, опять-таки, платёжная система у нас нормально развита. Каких-то больших проблем я не вижу", — заметил эксперт.

Дальнейшее улучшение платёжной дисциплины в ЖКХ возможно точечно. "Селективные меры. То есть первый тезис о том, что глобально этой проблемы нет — у нас высокая платёжная дисциплина у населения", — ещё раз подчеркнул Семикашев.

"Отдельные меры: с разными неплательщиками по-разному бороться, то есть понять, из-за чего это происходит, с ними разбираться, — подытожил он. — Есть два типа неплательщиков: либо очень бедные, либо очень богатые, как я понимаю. У меня самого в доме кто-то есть, у кого 200 или 300 тысяч долг, и с человеком ничего не могут сделать".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.