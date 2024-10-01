Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт очень вкусных пирожков с тыквой, яблоками и лимоном
ФРГ поздравила Рютте с вступлением в должность генсека НАТО
Терапевт Степаненко рассказал о норме сахара в крови для мужчин и женщин
Татьяна Брухунова раскрыла секрет крапивной настойки: именно под селёдочку
МИД Украины отрицает заявления СМИ о территориальных уступках
Мощные грозы по всей Европе: ученые раскрыли опасный секрет природы
Узурпатор Зеленский не нашел поддержки своего плана на Западе
Эксперты назвали размер дохода, необходимого для комфортных выплат по ипотеке
Сооснователя журнала DOXA** Арамяна* признали экстремистом

Одну проблему в ЖКХ признали решённой

2:04
Недвижимость

Почти четверть россиян вовремя оплачивает услуги ЖКХ, и их доля растёт, выяснилось в опросе 750 управляющих компаний.

Одну проблему в ЖКХ признали решённой
Фото: mos.ru is licensed under public domain

"На самом деле, если смотреть платёжную дисциплину, то у нас она в очень высоком состоянии — то есть она у нас будет выше, чем во многих даже западных странах", — подтвердил заведующий лабораторией прогнозирования топливно-энергетического комплекса Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев.

"Что-то делать на государственном уровне, какие-то новые правила внедрять или инструменты — мне кажется, это не то, на что надо тратить ресурсы. То есть никакой проблемы, как эксперт, я не могу сказать, что эта проблема является значимой для нас, у нас гораздо больше других есть проблем в ЖКХ", — пояснил он "Правде.Ру".

Собеседник издания согласился с выводами проводивших исследование социологов о повышении собираемости коммунальных платежей благодаря широкому внедрению электронных способов их внесения. "У нас это достаточно всё внедрено, как я понимаю. То есть и банки активно в этот сегмент смотрят, и управляющие компании сами что-то предлагают. Тут, опять-таки, платёжная система у нас нормально развита. Каких-то больших проблем я не вижу", — заметил эксперт.

Дальнейшее улучшение платёжной дисциплины в ЖКХ возможно точечно. "Селективные меры. То есть первый тезис о том, что глобально этой проблемы нет — у нас высокая платёжная дисциплина у населения", — ещё раз подчеркнул Семикашев.

"Отдельные меры: с разными неплательщиками по-разному бороться, то есть понять, из-за чего это происходит, с ними разбираться, — подытожил он. — Есть два типа неплательщиков: либо очень бедные, либо очень богатые, как я понимаю. У меня самого в доме кто-то есть, у кого 200 или 300 тысяч долг, и с человеком ничего не могут сделать".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16
Военные новости
Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16 Аудио 
Обрезка и зимовка гортензий: как не ошибиться
Садоводство, цветоводство
Обрезка и зимовка гортензий: как не ошибиться Аудио 
Популярное
Kitco: БРИКС отправляет доллары обратно в США

Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.

Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Как вырастить грибы у себя на даче: простой метод, который работает
ВС РФ освободили стратегический город ДНР Угледар, уничтожив Чёрных запорожцев Любовь Степушова Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы Дмитрий Плотников Наталья Варлей удивила зрителей своим откровением о любимых ролях и фильмах Анжела Якубовская
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Дороги отрезаны. В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен
Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении
Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении
Последние материалы
В Молдавии уверены о вхождении в Евросоюз совместно с ПМР
Госдума приняла законопроект о лишении прав за сокрытие госзнаков
Риторика Рютте с первого дня на посту генсека НАТО усугубляет конфликт
Иран доставил гуманитарную помощь в Сирию для беженцев из Ливана
Назад в СССР: в Петрозаводске продают коллекцию советских монет за 15 миллионов
Российские речные круизы пополнятся новыми теплоходами и маршрутами
Готовим диетический салат из капусты с яблоком и авокадо
В России заявили о неизменности агрессивной риторики НАТО с новым генсеком
Заподозренная в беременности Кожевникова рассказала о методах похудения: общество давит
Земля окружена гигантской галактической сетью — в 10 раз больше, чем считалось
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.