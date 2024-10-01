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Россиян приучили к регулярной оплате услуг ЖКХ

2:09
Недвижимость

Почти четверть жильцов многоквартирных домов вовремя оплачивает услуги ЖКХ, выяснила онлайн-платформа Doma.ai. Результатами опроса 750 управляющих компаний сервис поделился с Pravda.Ru во вторник.

Россиян приучили к регулярной оплате услуг ЖКХ
Фото: Управа района Люблино города Москвы is licensed under CC BY 3.0

Исследование проводилось дважды, чтобы проследить ситуацию в динамике, — летом 2023-го и в этом году. Как оказалось, платёжная дисциплина россиян немного улучшилась: доля регулярно оплачивающих коммуналку выросла с 23% до 24%, а тех, кто задерживается с квартплатой — напротив, сократилась с 54% до 51%.

Коммунальщики рассказали о способах, которыми добиваются от жильцов своевременной оплаты:

  • 47% используют звонки (в 2023-м — 40%);
  • 36% — электронные уведомления (32%);
  • 14% — бумажные объявления (22%);
  • 3% — личные визиты (4%).

Плохая собираемость платежей отражается на качестве работы служб ЖКХ и, как следствие, комфорте жильцов. Из-за несвоевременности денежных поступлений 28% опрошенных УК пришлось отложить сроки ремонта, 25% — сократить услуги клининга, 46% были вынуждены прибегнуть к экономии на материалах для благоустройства.

"Многие люди задерживают оплату по разным причинам: снижение доходов, тяжёлая материальная ситуация. В то же время УК важно создать благоприятную среду, чтобы минимизировать другие причины — связанные с забывчивостью или сложностью при проведении оплаты. Именно поэтому электронные каналы коммуникации и возможность удобной оплаты счетов в мобильном приложении играют значительную роль в повышении собираемости платежей. Переход на современные технологии позволяет УК не только улучшать связь с жителями, но и строить долгосрочные планы, своевременно оказывать услуги и оптимизировать финансовое управление", — прокомментировала директор по клиентскому сервису Doma.ai Алла Губина.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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