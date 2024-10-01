Дизайнеры раскрыли три главных правила при обустройстве однокомнатной квартиры

Обустроить однокомнатную квартиру — задача не из лёгких, особенно если хочется сделать пространство не только стильным, но и просторным. В этом деле важно избежать ошибок, способных ухудшить комфорт и эстетику жилья.
Опытные дизайнеры поделились простыми, но эффективными правилами, которые помогут правильно организовать пространство.
Правило первое: продуманное хранение
С самого начала необходимо тщательно продумать схемы хранения вещей. Визуальный беспорядок — главный враг небольших помещений, поэтому все лишние предметы должны быть скрыты из виду. Экономить на качественной системе хранения не стоит, так как это основа для поддержания порядка и уюта.
Правило второе: осознанный выбор предметов
Любая покупка должна быть хорошо обдумана. Перебор с декором и аксессуарами может привести к тому, что пространство начнёт казаться загромождённым и тесным. Каждая вещь должна быть функциональной и гармонично вписываться в интерьер.
Правило третье: минимализм
Многие считают минимализм холодным и скучным, однако для небольших квартир он является лучшим выбором. Минималистичный стиль визуально увеличивает пространство и делает комнату лёгкой и светлой, что особенно важно для однушек.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.
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