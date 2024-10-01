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Как избежать главной ошибки при выборе мебели для гостиной: советы дизайнеров

1:39
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Ошибка при выборе мебели для гостиной часто заключается в стремлении к однообразию, что лишает пространство индивидуальности и современности.

Как избежать главной ошибки при выборе мебели для гостиной: советы дизайнеров
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Многие до сих пор полагают, что кресло и диван должны выглядеть как единый комплект — с одинаковой обивкой, формой и стилем. Такое решение может казаться удобным и логичным, но, по сути, превращает гостиную в скучное, застывшее пространство, будто перенесённое из прошлого.

Совпадающая мебель действительно была популярна в середине прошлого века, но современные дизайнерские тенденции нацелены на разнообразие. Важным аспектом сегодняшнего интерьера является уникальность, которую можно подчеркнуть смелыми комбинациями разных текстур и цветов. Необязательно кресло и диван должны быть абсолютно разными, но небольшой контраст в цветах или материалах способен добавить глубину и сделать интерьер более интересным.

К тому же, часто встречается ситуация, когда стремление к созданию "идеального" комплекта приводит к жертвам в удобстве. Подобрав мебель, исходя из визуального соответствия, хозяева могут обнаружить, что этот комплект не отличается удобством. Красота без комфорта теряет свою ценность в повседневной жизни, превращая пользование мебелью в обязанность, а не в удовольствие.

Пусть кресло не повторяет форму дивана, а дополняет его, акцентируя внимание на своём дизайне. Такой подход позволяет избежать устаревшего образа и сделать гостиную местом, где хочется проводить время.

Уточнения

Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.

Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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