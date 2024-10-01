Дизайнеры назвали 5 способов превратить маленькую прихожую в стильное пространство

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Проблема маленькой прихожей в квартире знакома многим: пространство настолько ограничено, что невозможно разместить всё необходимое, сохраняя порядок. Тем не менее, с этой задачей можно справиться, если следовать нескольким простым правилам, которые помогут освободить место и избавиться от хаоса.

Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn, CC0

Первое, что стоит учесть — отказ от громоздких вешалок. Такие конструкции занимают слишком много места и создают ощущение тесноты. Вместо этого отдайте предпочтение стандартным крючкам, а для хранения остальной одежды используйте шкаф или гардеробную. Это не только сделает пространство более организованным, но и создаст приятное впечатление у гостей.

Далее следует забыть о старомодных мебельных гарнитурах. Они часто выглядят тяжеловесно и крадут полезное пространство. Встроенные шкафы — отличная альтернатива, которая позволяет сохранить минимализм и визуально расширить прихожую, так как их конструкции практически не видны.

Также стоит рационально подойти к размещению обуви. Не оставляйте всю обувь на виду — выберите несколько необходимых пар, а остальные уберите в закрытое место. Это поможет снизить уровень беспорядка и освободить больше пространства для прохода.

Ощущение захламлённости часто создаётся из-за отсутствия свободного места. Решение — избавиться от ненужных предметов, повесить большое зеркало и установить качественное освещение. Светлые оттенки в отделке стен и мебели помогут сделать прихожую более просторной и приветливой.

И, наконец, важно избегать скопления мелких предметов в прихожей. Для хранения мелочей можно использовать одну аккуратную коробку, чтобы всё выглядело организованно и не привлекало лишнего внимания.

Уточнения

Пере́дняя прихожая — часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.



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