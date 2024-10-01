Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Можно ли скашивать клубнику осенью? Разбираемся в плюсах и минусах данной практики
Приключения с двумя собаками: стоит ли рисковать и заводить второго четвероногого друга
Мишустин прибыл с официальным визитом в Иран
Россиянам назвали лучшие места для отдыха в октябре. Среди них — остров Маргарита
Медведев признался, что сочувствует Синнеру, которого обвинили в употреблении допинга
Как кофе влияет на анализ крови и мочи
Картофельная запеканка с фаршем: от этого аппетитного блюда ещё никто не отказывался
На два миллиметра ближе к небу: Эверест меняется на глазах
Лукашенко обратился к россиянам с антисанкционным предложением

Дизайнеры назвали 5 способов превратить маленькую прихожую в стильное пространство

1:53
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Проблема маленькой прихожей в квартире знакома многим: пространство настолько ограничено, что невозможно разместить всё необходимое, сохраняя порядок. Тем не менее, с этой задачей можно справиться, если следовать нескольким простым правилам, которые помогут освободить место и избавиться от хаоса.

Дизайнеры назвали 5 способов превратить маленькую прихожую в стильное пространство
Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn, CC0

Первое, что стоит учесть — отказ от громоздких вешалок. Такие конструкции занимают слишком много места и создают ощущение тесноты. Вместо этого отдайте предпочтение стандартным крючкам, а для хранения остальной одежды используйте шкаф или гардеробную. Это не только сделает пространство более организованным, но и создаст приятное впечатление у гостей.

Далее следует забыть о старомодных мебельных гарнитурах. Они часто выглядят тяжеловесно и крадут полезное пространство. Встроенные шкафы — отличная альтернатива, которая позволяет сохранить минимализм и визуально расширить прихожую, так как их конструкции практически не видны.

Также стоит рационально подойти к размещению обуви. Не оставляйте всю обувь на виду — выберите несколько необходимых пар, а остальные уберите в закрытое место. Это поможет снизить уровень беспорядка и освободить больше пространства для прохода.

Ощущение захламлённости часто создаётся из-за отсутствия свободного места. Решение — избавиться от ненужных предметов, повесить большое зеркало и установить качественное освещение. Светлые оттенки в отделке стен и мебели помогут сделать прихожую более просторной и приветливой.

И, наконец, важно избегать скопления мелких предметов в прихожей. Для хранения мелочей можно использовать одну аккуратную коробку, чтобы всё выглядело организованно и не привлекало лишнего внимания.

Уточнения

Пере́дняя прихожая — часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Дороги отрезаны. В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен
Силовые структуры
Дороги отрезаны. В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен Аудио 
Как ухаживать за розами осенью
Садоводство, цветоводство
Как ухаживать за розами осенью Аудио 
Популярное
Kitco: БРИКС отправляет доллары обратно в США

Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.

Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Как вырастить грибы у себя на даче: простой метод, который работает
Дороги отрезаны. В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских Дмитрий Плотников Наталья Варлей удивила зрителей своим откровением о любимых ролях и фильмах Анжела Якубовская Старый девиз: "Японец не ухаживает за своей женой, она его собственность" Сергей Лебедев
Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении
Газеты вместо мульчи: гениальное решение или временный компромисс
Осенняя подкормка хосты: как помочь растению пережить зиму
Осенняя подкормка хосты: как помочь растению пережить зиму
Последние материалы
Как кофе влияет на анализ крови и мочи
Картофельная запеканка с фаршем: от этого аппетитного блюда ещё никто не отказывался
На два миллиметра ближе к небу: Эверест меняется на глазах
Лукашенко обратился к россиянам с антисанкционным предложением
Учёные развеяли миф о популярном средстве от похмелья
Северная Осетия проведет международный турнир по вольной борьбе
В Венгрии попросили Украину не ставить под угрозу энергообеспечение страны
Профессор рассказала, с какого возраста можно давать ребёнку телефон
Как использовать трубочку для разморозки замка автомобиля
Простой салат с тунцом, яйцами и картофелем: он готовится буквально за 10 минут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.