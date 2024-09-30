Снижение цен на жильё в новостройках исключили

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Значительного снижения цен на жильё в новостройках можно не ждать, даже в условиях заметного сокращения платёжеспособного спроса. Такой оценкой поделилась с РИАМО директор департамента по маркетингу и продажам ЗАО "Балтийская жемчужина" Ася Левнева.

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Всё жильё строится на кредитные деньги, выданные под финансово-экономическое обоснование проекта. В нём уже заложены и скидки не более 3-5%, и возможный рост цен.

Кроме того, всё безудержно дорожает — стройматериалы, рабочая сила, растут налоги и прочие издержки застройщиков.

"Более вероятно, что в четвёртом квартале будет больше предновогодних акций и маркетинговых предложений. Сегодня они сводятся к снижению порога входа в сделку и улучшения условий оплаты: траншевая ипотека, беспроцентная рассрочка на первый период и т. д.", — заключила собеседница издания.

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