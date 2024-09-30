Снижение цен на жильё в новостройках исключили

Значительного снижения цен на жильё в новостройках можно не ждать, даже в условиях заметного сокращения платёжеспособного спроса. Такой оценкой поделилась с РИАМО директор департамента по маркетингу и продажам ЗАО "Балтийская жемчужина" Ася Левнева.
Всё жильё строится на кредитные деньги, выданные под финансово-экономическое обоснование проекта. В нём уже заложены и скидки не более 3-5%, и возможный рост цен.
Кроме того, всё безудержно дорожает — стройматериалы, рабочая сила, растут налоги и прочие издержки застройщиков.
"Более вероятно, что в четвёртом квартале будет больше предновогодних акций и маркетинговых предложений. Сегодня они сводятся к снижению порога входа в сделку и улучшения условий оплаты: траншевая ипотека, беспроцентная рассрочка на первый период и т. д.", — заключила собеседница издания.
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В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.