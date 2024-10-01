Эксперты назвали размер дохода, необходимого для комфортных выплат по ипотеке

2:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Размер рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотеки увеличился на 1,5% и достиг 103 200 рублей. Это данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) на начало августа 2024 года.

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По сравнению с началом года средний размер ипотеки снизился на 16,7% до 3 320 000 рублей, а её срок уменьшился на 4,2% до 289,5 месяцев. Средневзвешенная ставка по ипотеке увеличилась на 2,3 процентных пункта до 10,2%.

Самый высокий рекомендованный доход для обслуживания ипотеки зафиксирован в Москве (223 900 рублей), Московской области (140 500 рублей), Санкт-Петербурге (133 800 рублей), Ленинградской области (108 200 рублей) и Ханты-Мансийском автономном округе (105 100 рублей).

В региональном разрезе наиболее серьёзную динамику роста рекомендованного дохода показали Москва (+20,8%), Самарская (+9,1%), Новосибирская (+8,8%), Волгоградская (+7,5%) и Оренбургская (+7,3%) области, а также Санкт-Петербург (+5,5%). В некоторых регионах значение этого показателя снизилось, например, в Приморском крае (-12,1%), Башкирии (-9,2%), Тюменской (-7,0%), Иркутской (-6,5%) и Кемеровской (-3,8%) областях.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что реальные доходы населения растут, поэтому ситуация с обслуживанием ипотечных кредитов не ухудшилась. Однако он рекомендует гражданам контролировать кредитную нагрузку и планировать свои финансы.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.



Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного объекта.



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