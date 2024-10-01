Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бессмысленная смерть за Зеленского. Сотни украинских военных оказались "в ловушке" в Угледаре
Рецепт очень вкусных пирожков с тыквой, яблоками и лимоном
ФРГ поздравила Рютте с вступлением в должность генсека НАТО
Терапевт Степаненко рассказал о норме сахара в крови для мужчин и женщин
Татьяна Брухунова раскрыла секрет крапивной настойки: именно под селёдочку
МИД Украины отрицает заявления СМИ о территориальных уступках
Мощные грозы по всей Европе: ученые раскрыли опасный секрет природы
Узурпатор Зеленский не нашел поддержки своего плана на Западе
Сооснователя журнала DOXA** Арамяна* признали экстремистом

Эксперты назвали размер дохода, необходимого для комфортных выплат по ипотеке

2:14
Недвижимость

Размер рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотеки увеличился на 1,5% и достиг 103 200 рублей. Это данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) на начало августа 2024 года.

Эксперты назвали размер дохода, необходимого для комфортных выплат по ипотеке
Фото: PxHere is licensed under CC0

По сравнению с началом года средний размер ипотеки снизился на 16,7% до 3 320 000 рублей, а её срок уменьшился на 4,2% до 289,5 месяцев. Средневзвешенная ставка по ипотеке увеличилась на 2,3 процентных пункта до 10,2%.

Самый высокий рекомендованный доход для обслуживания ипотеки зафиксирован в Москве (223 900 рублей), Московской области (140 500 рублей), Санкт-Петербурге (133 800 рублей), Ленинградской области (108 200 рублей) и Ханты-Мансийском автономном округе (105 100 рублей).

В региональном разрезе наиболее серьёзную динамику роста рекомендованного дохода показали Москва (+20,8%), Самарская (+9,1%), Новосибирская (+8,8%), Волгоградская (+7,5%) и Оренбургская (+7,3%) области, а также Санкт-Петербург (+5,5%). В некоторых регионах значение этого показателя снизилось, например, в Приморском крае (-12,1%), Башкирии (-9,2%), Тюменской (-7,0%), Иркутской (-6,5%) и Кемеровской (-3,8%) областях.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что реальные доходы населения растут, поэтому ситуация с обслуживанием ипотечных кредитов не ухудшилась. Однако он рекомендует гражданам контролировать кредитную нагрузку и планировать свои финансы.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного объекта.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт Денисенко: как вырастить грибы на своём участке
Садоводство, цветоводство
Эксперт Денисенко: как вырастить грибы на своём участке Аудио 
Как привести в порядок почву после помидоров
Садоводство, цветоводство
Как привести в порядок почву после помидоров Аудио 
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Военные новости
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских Аудио 
Популярное
Kitco: БРИКС отправляет доллары обратно в США

Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.

Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Как вырастить грибы у себя на даче: простой метод, который работает
ВС РФ освободили стратегический город ДНР Угледар, уничтожив Чёрных запорожцев Любовь Степушова Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы Дмитрий Плотников Наталья Варлей удивила зрителей своим откровением о любимых ролях и фильмах Анжела Якубовская
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Дороги отрезаны. В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен
Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении
Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении
Последние материалы
В Молдавии уверены о вхождении в Евросоюз совместно с ПМР
Госдума приняла законопроект о лишении прав за сокрытие госзнаков
Риторика Рютте с первого дня на посту генсека НАТО усугубляет конфликт
Иран доставил гуманитарную помощь в Сирию для беженцев из Ливана
Назад в СССР: в Петрозаводске продают коллекцию советских монет за 15 миллионов
Российские речные круизы пополнятся новыми теплоходами и маршрутами
Готовим диетический салат из капусты с яблоком и авокадо
В России заявили о неизменности агрессивной риторики НАТО с новым генсеком
Заподозренная в беременности Кожевникова рассказала о методах похудения: общество давит
Земля окружена гигантской галактической сетью — в 10 раз больше, чем считалось
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.