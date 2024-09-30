Раскрыты последствия приостановки выдачи семейной ипотеки

Исчерпание лимитов по семейной ипотеке грозит срывом программы по повышению рождаемости, уверена инвестиционный советник Юлия Кузнецова. Она поделилась с РИАМО своим видением развития ситуации.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

По мнению собеседницы издания, у государства два пути.

"В ноябре могут поднять лимиты по ипотеке, чтобы у населения была возможность её оформить. При этом есть вероятность того, что лимиты не будут поднимать, тогда ситуация изменится только в следующем году", — пояснила она.

Эксперт склоняется к возобновлению программы с новой силой.

Ранее сообщалось об исчерпании лимитов и приостановлении выдачи семейной ипотеки крупнейшими банками — участниками программы.

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