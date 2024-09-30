Экстравагантный стиль интерьера: как создать максимализм

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Смелые цвета

Используйте яркие и смелые цвета для стен, мебели и декора. Максимализм охватывает богатые и насыщенные цветовые решения.

Фото: unsplash.com by Patrick Schneider, CC0

Микс узоров

Не бойтесь смешивать различные узоры, такие как полосы, цветы и геометрические узоры. Это добавляет визуального интереса пространству.

Декорирование стен

Наполните стены произведениями искусства, зеркалами или эклектичным декором. Максималистские пространства часто отличаются разнообразным настенным декором.

Текстуры

Используйте различные текстуры с помощью ковров, подушек и штор. Это делает пространство более динамичным.

Эффектная мебель

Инвестируйте в эффектные предметы мебели, которые выделяются. Они становятся фокусными точками в максималистском дизайне.

Смешивайте стили мебели

Сочетайте разные стили мебели в одной комнате. Это создает эклектичную и индивидуальную атмосферу.

Чрезмерное освещение

Выбирайте экстравагантные и привлекающие внимание осветительные приборы. Они вносят свой вклад в общую максималистскую эстетику.

Уточнения

Максимализм ― направление в современном искусстве, характеризующееся эстетикой избыточности.



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