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Юрист рассказала о компенсации покупателю недвижимости при расторжении сделки

2:23
Недвижимость

В случае признания сделки купли-продажи недвижимости добросовестный покупатель имеет право на компенсацию от государства, сообщила юрист Ирина Сивакова. В своём телеграм-канале она разъяснила, что для этого требуется.

Юрист рассказала о компенсации покупателю недвижимости при расторжении сделки
Фото: mos.ru is licensed under public domain

При покупке недвижимости покупатель остаётся наиболее уязвимой стороной: он передаёт продавцу деньги, чтобы стать собственником продаваемого объекта.

Но если впоследствии сделку признают недействительной (для этого немало оснований — ст. 168-179 ГК РФ), стороны вернутся в исходное положение: квартира вернётся к продавцу, а покупателю теоретически он должен вернуть деньги.

Однако на практике с возвратом денег могут быть сложности: когда дело дойдет до взыскания денег с продавца, у него их может не оказаться, как и имущества, которое можно продать для погашения долга.

На этот случай закон предусматривает денежную выплату от государства в размере реального ущерба, понесённого покупателем в результате отмены договора купли-продажи недвижимости.

Но право на эту выплату предоставляется только добросовестному покупателю (ст. 68.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ). Поэтому очень важно заблаговременно (при заключении сделки) заручиться доказательствами своей добросовестности.

Для этого нужны, прежде всего, письменные заверения продавца квартиры по ряду пунктов, которые чаще всего становятся основанием для признания сделки недействительной.

  • Подписывая настоящий договор, продавец является полностью дееспособным и понимает значение своих действий.
  • Продавец не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы или стечения тяжёлых жизненных обстоятельств.
  • Продавец подтверждает, что он приобрёл квартиру (предмет договора), будучи не в браке; а если в браке — то с приложением нотариально удостоверенного согласия супруга на продажу.
  • Квартира свободна от прав третьих лиц: она никому не сдаётся, не находится в залоге или под арестом и т. д.

Эти заверения продавца можно включить в текст договора купли-продажи или оформить их в виде отдельного документа.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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