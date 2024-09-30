Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти удобрения считаются лучшими для внесения осенью
Виктория Бекхэм: секреты невидимого контурирования для молодости
Как навести порядок на кухне раз и навсегда: 4 простых совета
Использование ручного тормоза: что нужно знать
Более 300 пассажиров застряли в аэропорту Новосибирска по вине авиакомпаний
В Кремле ответили на новости о закупках Ираном товаров из России
Вера Брежнева извинилась перед поклонниками за сорванный концерт
Сергей Жуков трогательно поздравил сына с днём рождения: наш директор завода
Синнера разочаровала апелляция WADA по его допинг-делу

Шокирующая правда о газовых баллонах в доме: не запрещены

2:25
Недвижимость

Несколько квартир сгорели дотла в ЖК "Селигер Сити" в Москве в ночь на понедельник. При пожаре взорвались газовые баллоны, хранившиеся там для ремонта потолка. Предполагалось поначалу, что самовозгорание одного из них и стало причиной ЧП.

Шокирующая правда о газовых баллонах в доме: не запрещены
Фото: Ремонтано

Pravda.Ru узнала у экспертов, можно ли хранить дома газовые баллоны и другие взрыво- и огнеопасные предметы.

Прямого запрета нет, ответил ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ Общероссийского движения "За права человека" Виктор Федорук. Есть дома, оборудованные газовыми плитами, но не подключённые к газопроводу, — их жители используют баллоны с пропаном, пояснил он.

"Такого запрета в Жилищном кодексе нет, но если включить мозги, что в многоквартирном доме с баллонами — это чревато последствиями. И не видел никогда документов, чтобы это разрешалось. Но есть правила пожарной безопасности, утверждённые правительством Российской Федерации, где запрещается в домах на балконах хранить канистры с бензином, с другими легковоспламеняющимися жидкостями. Такие запреты точно есть. А вот кто придёт проверить? У нас есть закон о неприкосновенности жилища, но если соседи видели, как вы заходили, и на вас напишут заявление в полицию, в пожарную безопасность — придут, проверят и оштрафуют за то, что вы не соблюдаете правила. Просто такого, чтобы где-то в правилах пожарного инспектора был "периодический обход с целью" — этого нет", — уточнил собеседник издания.

"Проверки, если и проводят — то только дымоходов. Современные квартиры не проверяют. Хотя есть и правила общежития, даже неписанные. Формально, скорее есть право не пускать никого в дом без санкции прокурора, но это скорее к правоведам", — подтвердил директор Ассоциации ТСЖ Московской области Сергей Белолипецкий.

Во избежание ЧП проявляйте разумную предусмотрительность, посоветовал Федорук. Это касается, в частности, растворителей (ацетон, уайт-спирит и т. п.). "Покупать в случае ремонта нужное количество без запасов, потому что дальше будет жалко его выкинуть, вы будете на балконе его хранить, пока не случится беда", — предупредил эксперт.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
100 ракет Brimstone. Британия поставила Украине ракеты "воздух-земля" для F-16?

В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.

Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16
Как привести в порядок почву после помидоров
Спасаем почву после томатов: эффективное обеззараживание своими руками
Рекордсмен скорости МиГ-31. На российском истребителе-перехватчике в ближний космос
Ошибка садоводов: когда обрезка гортензии может привести к гибели растения
SMR: миллионеры экстренно готовят бункеры на случай ядерной войны Олег Володин Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
Эксперт объяснил, почему Hyundai Tucson — выгодное решение за 1,9 млн рублей
Оригинальный домашний кетчуп из кабачков: шикарная подлива к мясу, картошке или макаронам
Оригинальный домашний кетчуп из кабачков: шикарная подлива к мясу, картошке или макаронам
Последние материалы
Шокирующая правда о газовых баллонах в доме: не запрещены
В Кремле ответили на новости о закупках Ираном товаров из России
Вера Брежнева извинилась перед поклонниками за сорванный концерт
Сергей Жуков трогательно поздравил сына с днём рождения: наш директор завода
Синнера разочаровала апелляция WADA по его допинг-делу
Доктор Мясников предупредил об осенней аллергии
Как правильно установить видеорегистратор, чтобы не получить штраф
Мария Кожевникова вышла в свет с огромным животом: пятая беременность
Ходьба как секрет стройной фигуры: простые советы
Как ухаживать за розами осенью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.