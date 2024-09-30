Шокирующая правда о газовых баллонах в доме: не запрещены

2:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Несколько квартир сгорели дотла в ЖК "Селигер Сити" в Москве в ночь на понедельник. При пожаре взорвались газовые баллоны, хранившиеся там для ремонта потолка. Предполагалось поначалу, что самовозгорание одного из них и стало причиной ЧП.

Фото: Ремонтано

Pravda.Ru узнала у экспертов, можно ли хранить дома газовые баллоны и другие взрыво- и огнеопасные предметы.

Прямого запрета нет, ответил ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ Общероссийского движения "За права человека" Виктор Федорук. Есть дома, оборудованные газовыми плитами, но не подключённые к газопроводу, — их жители используют баллоны с пропаном, пояснил он.

"Такого запрета в Жилищном кодексе нет, но если включить мозги, что в многоквартирном доме с баллонами — это чревато последствиями. И не видел никогда документов, чтобы это разрешалось. Но есть правила пожарной безопасности, утверждённые правительством Российской Федерации, где запрещается в домах на балконах хранить канистры с бензином, с другими легковоспламеняющимися жидкостями. Такие запреты точно есть. А вот кто придёт проверить? У нас есть закон о неприкосновенности жилища, но если соседи видели, как вы заходили, и на вас напишут заявление в полицию, в пожарную безопасность — придут, проверят и оштрафуют за то, что вы не соблюдаете правила. Просто такого, чтобы где-то в правилах пожарного инспектора был "периодический обход с целью" — этого нет", — уточнил собеседник издания. "Проверки, если и проводят — то только дымоходов. Современные квартиры не проверяют. Хотя есть и правила общежития, даже неписанные. Формально, скорее есть право не пускать никого в дом без санкции прокурора, но это скорее к правоведам", — подтвердил директор Ассоциации ТСЖ Московской области Сергей Белолипецкий.

Во избежание ЧП проявляйте разумную предусмотрительность, посоветовал Федорук. Это касается, в частности, растворителей (ацетон, уайт-спирит и т. п.). "Покупать в случае ремонта нужное количество без запасов, потому что дальше будет жалко его выкинуть, вы будете на балконе его хранить, пока не случится беда", — предупредил эксперт.

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