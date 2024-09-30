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Как навести порядок на кухне раз и навсегда: 4 простых совета

1:36
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Вместо того чтобы тратить значительную часть выходного дня на генеральную уборку, лучше научиться поддерживать порядок на кухне ежедневно. Для этого нужно просто избавиться от нескольких привычек, которые мешают сохранять уют и чистоту.

Как навести порядок на кухне раз и навсегда: 4 простых совета
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Первое, что стоит сделать — не заставлять столешницы бытовой техникой и посудой. Если вы постоянно перекладываете с места на место разделочные доски, фильтр для воды или кофеварку, уборка становится настоящим испытанием. Попробуйте освободить как можно больше места на поверхности — и процесс уборки сократится до нескольких минут.

Вторая привычка, от которой стоит отказаться, — пренебрегать органайзерами. Органайзеры могут стать вашими лучшими помощниками в поддержании порядка. Хранение круп, специй, форм для выпечки и прочих мелочей в отдельных контейнерах делает кухню не только аккуратной, но и удобной.

Ещё одна привычка, которая затрудняет уборку — хранение одинаковых предметов в разных местах. Постарайтесь организовать хранение так, чтобы кастрюли были вместе, стаканы — на одной полке, а кухонные принадлежности были сгруппированы по назначению. Это значительно облегчает не только уборку, но и поиск нужных вещей.

И, наконец, чтобы кухня стала местом, где приятно проводить время, не оставляйте грязную посуду на столе или в раковине. Мыть тарелки сразу после еды гораздо проще, чем очищать их от засохших остатков позже.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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