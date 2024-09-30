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Незаметные источники пыли в вашем доме: почему важно регулярно чистить все укромные места

1:45
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Часто, когда мы проводим уборку, первым делом вспоминаем о коврах, антресолях, полках с мелкими вещами и люстрах. Эти привычные зоны все хорошо знают и регулярно очищают от пыли. Но есть и такие места, которые часто остаются в стороне, даже во время генеральной уборки.

Незаметные источники пыли в вашем доме: почему важно регулярно чистить все укромные места
Фото: unsplash.com by Austin Ban, PDM

Первое, на что стоит обратить внимание, — фильтры увлажнителей воздуха и кондиционеров. Эти детали требуют регулярного ухода и замены, ведь через них проходит весь воздух, который затем циркулирует по квартире.

Если фильтры загрязнены, они не только перестают выполнять свои функции, но и разбрасывают пыль по всему дому. Не забывайте также протирать лопасти вентиляторов и решётки кондиционеров — они тоже могут собирать на себе большое количество пыли.

Другой элемент, о котором многие забывают, — москитные сетки. Они служат отличной защитой от грязи и пыли, которые попадают в дом с улицы. Однако пыль не исчезает сама по себе, она просто оседает на поверхности сеток. Чтобы сетки продолжали эффективно защищать ваш дом, нужно регулярно протирать их микрофибровыми салфётками — хотя бы раз в месяц, а иногда и пылесосом, если загрязнения серьёзные.

И, наконец, лежанки домашних питомцев. Это то место, где собирается множество шерсти, грязи и пыли, и если его не чистить, то оно становится настоящим рассадником микробов. Подстилки и мягкие лежанки ваших любимцев требуют регулярной стирки и чистки. Оптимально бросать подстилки в стиральную машину каждые две недели, а лежанки чистить пылесосом еженедельно.

Уточнения

Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения.

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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