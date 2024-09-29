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Не только чисто, но и безопасно: как продезинфицировать посуду в домашних условиях

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Недвижимость

Как правильно дезинфицировать стеклянную посуду

Для этого в большую миску или раковину наливают горячую воду и добавляют 2 столовые ложки соды. Хорошо перемешайте до полного растворения пищевой соды.

Не только чисто, но и безопасно: как продезинфицировать посуду в домашних условиях
Фото: unsplash by Джей Веннингтон, PDM

Поместите посуду, которую планируете дезинфицировать, в содовый раствор и оставьте на 15-20 минут. Затем тщательно промойте посуду под проточной водой.

Горчичный порошок не только отлично очищает стеклянную посуду, но и дезинфицирует ее. Растворите 2 чайные ложки сухой горчицы в теплой воде, вымойте в этом растворе посуду, а затем тщательно промойте чистой холодной водой. Также можно сделать солевой раствор. Он придает стеклянной посуде блеск.

Уточнения

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.

Дезинфе́кция — это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды для предотвращения попадания их на кожу, слизистые и раневую поверхность.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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