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Нужно ли в 2024 году инвестировать в жильё в новостройках?

1:10
Недвижимость

Инвестирование в новые жилые комплексы в 2024 году может быть весьма перспективным, поскольку цены на недвижимость имеют тенденцию к росту даже в условиях экономической нестабильности. Вложение средств в жильё на начальном этапе строительства позволит вам извлечь выгоду из потенциального роста стоимости объекта в будущем.

Нужно ли в 2024 году инвестировать в жильё в новостройках?
Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области by Главное управление строительства Тюменской области, PDM

Кроме того, выбор квартир в новостройках предоставляет широкие возможности для индивидуальных предпочтений и потребностей. На этапе строительства вы можете выбрать планировку, которая наилучшим образом соответствует вашим пожеланиям, а также рассмотреть уникальные опции, такие как террасы, окна в ванных комнатах или панорамный вид на город.

Финансовые преимущества инвестирования в новостройки также очевидны. Цены на квартиры на этапе котлована значительно ниже, чем после завершения строительства, и многие застройщики предлагают гибкие схемы оплаты, включая рассрочку. Это позволяет распределить финансовую нагрузку на несколько этапов и сделать покупку недвижимости более доступной.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. 

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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