Ошибки в уборке, которые совершают все хозяйки: где скапливается самая опасная пыль в доме

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не все хозяйки задумываются о местах, которые остаются скрытыми при обычной уборке, но именно в этих "невидимых" зонах скапливается значительное количество пыли и грязи.

Фото: Flickr by Marco Verch, CC BY 2.0

Например, верхняя часть шкафов и антресоли, которые кажутся чистыми из-за своей удалённости, на деле могут быть покрыты толстым слоем пыли. Вся эта пыль, при малейшем движении воздуха, разносится по всей квартире, создавая неприятную атмосферу и ухудшая качество воздуха.

Также стоит обратить внимание на осветительные приборы, такие как люстры и светильники. Вы будете удивлены, насколько комната станет светлее после простой протирки плафонов, ведь на их поверхности тоже накапливается пыль.

Рамы картин и фотографий — ещё одно место, где пыль скапливается особенно активно. Даже если полотна картин трогать не рекомендуется, то рамы обязательно нужно протирать во время каждой уборки, ведь они также могут стать источником накопления грязи.

Маленькие детали, такие как ёмкости для хранения зубных щёток, тоже требуют внимания. Грязь и бактерии, скапливающиеся в таких местах, могут представлять опасность для здоровья, особенно в условиях влажной среды ванной комнаты, которая способствует размножению микроорганизмов.

И не стоит забывать о стиральной машине. Да, техника для стирки тоже требует регулярной очистки. Особенно важно уделить внимание резиновому ободку, где скапливаются остатки порошка и влага, что может сократить срок службы прибора.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.