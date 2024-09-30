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Три ошибки, которые встречаются почти в каждом ремонте: советы по их устранению

1:29
Недвижимость » Ремонт

Ремонт часто ассоциируется с ожиданием создания уютного и стильного пространства. Но на практике этот процесс не всегда идёт гладко, и есть распространённые ошибки, которых можно и нужно избегать.

Три ошибки, которые встречаются почти в каждом ремонте: советы по их устранению
Фото: Pexels by Blue Bird, CC0

Одной из таких ошибок является отказ от фотографирования разводки электрики. Владельцы жилья и строители нередко забывают зафиксировать этапы прокладки электропроводки. Фотографии, сделанные во время ремонта, помогут сохранить "карту" размещения штроб — выемок в стенах для прокладки проводов, что значительно облегчает проведение последующих работ, например, установку новых розеток или устранение неисправностей.

Ещё одна частая ошибка — использование тёмной глянцевой плитки на полу. На первый взгляд она выглядит стильно, однако такие покрытия требуют постоянного ухода, так как на них очень заметны пыль, грязь и даже мелкие царапины. Если цель — создать уютное и практичное пространство, лучше выбирать материалы, которые меньше подвержены загрязнению и легче очищаются.

Рост человека, проживающего в квартире, также играет важную роль в планировке. Например, высота установки шкафчиков, зеркал и других элементов должна быть комфортной для всех жильцов. Игнорирование этого фактора может сделать использование пространства неудобным, что не способствует созданию желаемой атмосферы уюта.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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