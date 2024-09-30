Как не загубить однушку: дизайнеры раскрыли три главные ошибки

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Перед владельцами однокомнатной квартиры стоит непростая задача — сделать своё жильё не только удобным, но и функциональным. Маленькая площадь требует продуманного подхода, чтобы каждый уголок был использован максимально эффективно.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Ошибка №1: Недостаточно мест для хранения

Грамотная организация пространства начинается с продуманного хранения. В небольшой квартире важно предусмотреть место для одежды, постельного белья, посуды и прочих нужных вещей. Выбирайте конструкции под потолок, антресоли и встроенные шкафы — они помогут сэкономить драгоценные метры.

Ошибка №2: Неподходящая гардеробная

Мечта о гардеробной в "однушке" может сыграть злую шутку. Для полноценной гардеробной требуется отдельное помещение, которого в маленькой квартире попросту нет. Вместо неё лучше использовать встроенный шкаф, который можно разместить под потолком, обеспечив хранение без потери полезного пространства.

Ошибка №3: Отказ от кровати

Некоторые владельцы студийных квартир предпочитают заменять кровать на раскладной диван, но это не всегда лучший выбор. Регулярное раскладывание мебели утомляет, и в итоге жильё теряет в комфорте.

Оптимальный вариант — трансформируемая мебель, которая легко убирается в стену или поднимается. Такой подход сохраняет пространство для полноценного отдыха и при этом не заставляет жертвовать удобством сна. Разграничение комнаты на зоны с помощью шторок или перегородок также позволит создать отдельные уголки для сна и отдыха.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.



Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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