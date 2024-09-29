Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Важные признаки неисправностей в двигателе
Как изменились цены на Hyundai Creta за последние три года
14-летняя дочь Веры Брежневой устроила жаркую фотосессию
Дачникам рассказали, как нельзя укрывать розы
Как правильно сжигать подкожный жир?
Как правильно научиться экономить деньги — рассказываем
Хакер внедрил ChatGPT в 20-ти летний калькулятор
Турецкие власти намерены сократить пищевое расточительство в отелях
В Угледаре боевикам ВСУ определили два пути: плен или смерть

Дизайнеры рассказали, как выбрать температуру света для разных зон в доме

2:04
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Освещение играет ключевую роль в создании атмосферы вашего дома. Один из важнейших параметров, на который стоит обратить внимание при выборе источников света — это температура освещения. В зависимости от назначения помещения, температура света может существенно повлиять на ваше самочувствие и продуктивность.

Дизайнеры рассказали, как выбрать температуру света для разных зон в доме
Фото: unsplash.com by Patrick Schneider, CC0

Если вам нужно осветить рабочее место, например, зону готовки на кухне или письменный стол, то лучше выбирать холодный свет. Такой свет помогает улучшить концентрацию и повышает работоспособность, именно поэтому он активно используется в офисах, школах, больницах и других рабочих или учебных пространствах.

В противоположность холодному свету, тёплый свет больше подходит для создания уютной и расслабляющей обстановки. Он отлично вписывается в зоны, где вы отдыхаете, например, в гостиной, спальне или обеденной зоне на кухне. Тёплый свет создаёт ощущение уюта и помогает расслабиться после напряжённого дня, делая ваше пространство более комфортным для отдыха и общения с семьёй.

Кроме выбора основной температуры света, важно также уделить внимание дополнительным источникам освещения. Основной свет, идущий сверху, не всегда может удовлетворить все потребности в освещении комнаты, особенно когда требуется создать более камерную атмосферу.

Торшеры рядом с диваном, настольные лампы на прикроватных тумбах или подсветка зеркал — всё это помогает добавить слои света и разнообразить освещение в вашем доме. Такие дизайнерские решения придают уют и позволяют вам настраивать освещение в зависимости от настроения и ситуации.

Кроме того, не стоит забывать о декоративных элементах, таких как гирлянды и оригинальные светильники. Они служат не только для освещения, но и для украшения интерьера, делая его более персонализированным и душевным.

Уточнения

Свет — электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Секрет идеальной манной каши: правильные пропорции

Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.

Как правильно варить манную кашу: пропорции и советы
Эксперт Паркер: секреты посадки бархатцев с помидорами
Как бархатцы могут спасти ваш урожай помидоров: природное решение
Хотите укрепить иммунитет: чай из веточек с вашего участка заменит витамины
Рассказываем как определить, какой бензин нужен вашей машине
Царь-бомба: ядерная советская мощь, сокрушившая весь мир Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Как рулоны туалетной бумаги могут спасти ваш сад: неожиданные лайфхаки
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
Два простых способа вернуть блеск ванне: советы от опытных хозяек
Два простых способа вернуть блеск ванне: советы от опытных хозяек
Последние материалы
Дачникам рассказали, как нельзя укрывать розы
Царь-бомба: ядерная советская мощь, сокрушившая весь мир
Как правильно сжигать подкожный жир?
Как правильно научиться экономить деньги — рассказываем
Хакер внедрил ChatGPT в 20-ти летний калькулятор
Турецкие власти намерены сократить пищевое расточительство в отелях
В Угледаре боевикам ВСУ определили два пути: плен или смерть
Госдума рассматривает законопроект против автоподставщиков
Осень — время преобразить свою кожу: секреты от косметологов
Microsoft восстановит АЭС Три-Майл-Айленд для обслуживания дата-центров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.