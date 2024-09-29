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Ежедневная уборка за 20 минут: простой способ поддерживать чистоту в доме

1:47
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Чтобы уборка дома не превращалась в изнурительный процесс, достаточно следовать нескольким простым правилам, которые помогут сделать её легче и даже приятнее.

Ежедневная уборка за 20 минут: простой способ поддерживать чистоту в доме
Фото: commons.wikimedia. org by Blancogmbh+cokg, CC BY 3.0

Главное — отказаться от привычки постоянно откладывать уборку на потом. Следуя определённой системе и порядку действий, можно поддерживать чистоту без чрезмерных усилий.

Первое и самое важное правило — не выделяйте один день для полной уборки. Вместо этого попробуйте выделять на наведение порядка всего 20 минут каждый день. Например, в понедельник можно вымыть полы, во вторник — протереть поверхности, в среду — пропылесосить, а в четверг уделить внимание мелким предметам. Такой график позволит за неделю охватить все необходимые задачи. Разделяя уборку на небольшие, но регулярные действия, вы заметите, что процесс становится гораздо менее утомительным.

Второе важное правило — соблюдать правильный порядок уборки: двигаться сверху вниз. Начинать следует с высоких углов и полок, постепенно спускаясь к полу. Это поможет избежать двойной работы, когда после уборки верхних поверхностей пыль снова оседает на нижних.

Ещё одно полезное правило — не накапливать грязную посуду. Мытьё тарелок и кастрюль сразу после еды позволит избежать накопления большого количества грязной посуды, а также избавит от необходимости тратить дополнительное время и силы на отмывание засохших остатков пищи.

Наконец, откажитесь от лишних вещей. Одежду, которая больше не нужна, можно использовать как тряпки для уборки, а рабочие, но ненужные вещи — отдать знакомым или на благотворительность.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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