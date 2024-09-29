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Продажи жилья в новостройках Москвы снизились на треть

2:23
Недвижимость

В августе продажи новостроек в Москве упали на треть. Росреестр зафиксировал чуть более пяти тысяч договоров долевого участия на квартиры против семи с половиной тысяч в июле. По сравнению с августом прошлого года падение ещё более заметно — 56,5%. Что будет дальше и стоит ли ждать снижения цен?

Продажи жилья в новостройках Москвы снизились на треть
Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Во-первых, спрос упал из-за отмены льготных ипотечных программ. Теперь в Москве со сниженной ставкой можно оформить только семейную ипотеку, но для этого нужно иметь детей. Рыночные ставки по кредитам превышают 20% годовых, что делает ежемесячные платежи высокими. В результате квартиры в основном покупают те, кто может заплатить всю сумму сразу или воспользоваться семейной ипотекой и субсидированными кредитами от застройщиков.

Однако говорить о снижении цен не приходится. Да, застройщики предоставляют скидки на определённые квартиры и проводят акции, но в целом стоимость жилья остаётся прежней. Эксперты также не верят в значительное снижение цен.

Осенью спрос на новостройки может стабилизироваться, считает управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов. Высокий сезон начинается, многие покупатели возвращаются из отпусков, и их активность может увеличить спрос. Однако отрасль всё равно нуждается в поддержке из-за высоких ипотечных ставок, превышающих 20% годовых.

Стоит учесть, что льготные программы больше всего затронули доступное жильё комфорт-класса, отмечает управляющий партнёр ГК "Основа" Олег Колченко. Доля ипотеки в таких проектах достигала 80%. Бизнес-класс пострадал меньше, а на апартаменты изменения не повлияли.

Вторичный рынок жилья также ощутил влияние отмены льготной ипотеки и высоких ставок по кредитам. Август показал снижение на 15% по сравнению с июлем, но почти такое же, как в феврале, марте, мае и июне. Глава Росреестра по Москве Игорь Майданов отмечает, что в условиях, когда вкладывать средства в строящиеся проекты с высокими ставками становится невыгодно, готовое жильё остаётся востребованным.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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