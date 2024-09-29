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Дизайнеры выделили три ключевых правила, которые важно учитывать при ремонте кухни

2:13
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Кухня — это одно из самых сложных мест для ремонта, ведь здесь важно учесть множество ключевых нюансов. Ошибки в дизайне могут привести к созданию некомфортного пространства, требующего постоянных переделок, а не стильной и удобной кухни. Чтобы избежать неприятных последствий, стоит помнить несколько важных правил при проектировании кухни.

Дизайнеры выделили три ключевых правила, которые важно учитывать при ремонте кухни
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY-SA 2.0

Практичность должна быть приоритетом. Нередко соблазн отдать предпочтение эффектному решению, но в условиях кухни долговечность гораздо важнее внешней привлекательности. К примеру, паркет на полу может выглядеть красиво, но это не лучший выбор, если вы активно используете кухню. Деревянное покрытие быстро портится из-за воздействия влаги и необходимости частой чистки. Лучше выбрать более практичные и устойчивые к износу материалы. Это правило касается не только полов, но и выбора других элементов кухни — выбирайте те, что легче очищаются и могут выдерживать нагрузку.

Минимализм и встроенная техника — основа современного подхода к кухонному пространству. Рациональный минимализм позволяет сделать кухню максимально функциональной и удобной. Преимущества встроенной техники очевидны — она помогает не только экономить место, но и создать ощущение аккуратности и порядка. Также важно отказаться от большого количества узкоспециализированных кухонных приборов в пользу многофункциональных. Такое решение освобождает рабочие поверхности и делает кухню более комфортной.

Учтите размеры кухни. Важно исходить из конкретных квадратных метров, которые у вас есть. Особенно это важно для маленьких кухонь, где каждый сантиметр должен быть использован с максимальной пользой. Даже небольшие изменения, например, правильное размещение полок или использование выдвижных механизмов, могут существенно улучшить эргономику пространства. Удачное планирование позволяет сохранить ощущение свободы даже на маленькой кухне, создавая комфортное место для готовки и совместных семейных ужинов.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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