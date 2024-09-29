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Хозяйки раскрыли, как использовать молотый кофе для устранения запахов в туалете

1:35
Недвижимость

Чистота в санузле зависит не только от аккуратности его пользователей, но и от регулярности уборки. Мало просто поддерживать порядок — важно грамотно организовать уборочные мероприятия, чтобы туалет всегда выглядел ухоженным и свежим.

Хозяйки раскрыли, как использовать молотый кофе для устранения запахов в туалете
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Основное внимание стоит уделить таким процедурам, как мытьё пола и стен, чистка сифона унитаза, а также устранение ржавчины в бачке. Это основные этапы, которые позволят поддерживать санузел в хорошем состоянии. После завершения уборки не забудьте проветрить помещение — свежий воздух поможет избавиться от накопившихся неприятных запахов.

Однако если вопрос запахов стоит особенно остро, можно воспользоваться необычным, но эффективным способом. Для этого подойдёт обычный молотый кофе. Возьмите небольшую ёмкость, наполните её кофе и поставьте в туалет. Если баночка выглядит достаточно привлекательно, её можно поставить на видное место, иначе спрячьте её подальше от глаз. Важно, чтобы баночка оставалась открытой — именно тогда аромат кофе начнёт нейтрализовывать неприятные запахи.

Помимо этого, существует ещё один способ усилить эффект. Заварите чашку крепкого кофе, дайте ему остыть, а затем вылейте напиток в унитаз и смойте. По словам специалистов по домоводству, кофейный настой способен эффективно устранять запахи, зачастую превосходя по эффективности многие бытовые средства, предназначенные для этих целей.

Уточнения

Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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