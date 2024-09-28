Как сократить время на уборку квартиры вдвое: простой совет для хозяек

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Для того чтобы в доме всегда сохранялась чистота, важно регулярно проводить уборку, соблюдая определённые правила и последовательность действий. Это позволяет сэкономить силы и время, обеспечивая быстрый результат без лишних усилий. Однако многие допускают распространённые ошибки, которые приводят к удвоению работы.

Фото: Сайт Уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under public domain

Как избежать ненужных затрат времени и добиться желаемого результата без лишних усилий? Ответ прост — следуйте правильной последовательности уборки.

Некоторые молодые хозяйки или холостяки считают, что не важно, в каком порядке что мыть и протирать, лишь бы добиться чистоты. Однако опытные домохозяйки знают: порядок проведения уборки имеет огромное значение, и от него зависит не только чистота, но и экономия времени.

В комнатах, таких как гостиная и спальня, рекомендуется сначала убрать пыль с поверхностей, начиная с самой высокой мебели и постепенно переходя к нижним уровням. Очищение ковров и мытьё пола должно завершать процесс, поскольку это предотвращает повторное загрязнение уже очищенных участков.

На кухне порядок действий тоже важен. Начать следует с очистки плиты, затем избавиться от липкого налёта на шкафчиках. После этого можно переходить к мытью пола, а заключительным этапом — очищение раковины, в которую в процессе уборки стекает вся грязь. Таким образом, придерживаясь данного порядка, не придётся возвращаться к уже убранным местам.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.



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