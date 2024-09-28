Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три года провала: агентство внука Пугачёвой не приносит доход
С внука Аллы Пугачёвой, сбежавшего в США, взыскали долги по ЖКХ
Россия и Мексика лидируют по импорту китайских автомобилей
Госдума предлагает разрешить бесплатно летать с двойняшками и тройняшками
Как вкусно приготовить гарниры из круп
Мускулы и выносливость: 5 самых сильных собак на планете
Как избавиться от темных кругов под глазами: неочевидные причины
Осенние стрижки для блондинок: как оставаться стильной и модной
Иосиф Пригожин раскрыл секрет счастливого многолетнего брака с певицей Валерией: пусть называют подкаблучником

Два простых способа вернуть блеск ванне: советы от опытных хозяек

2:05
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Чистота ванной комнаты — это не просто залог гигиены, но и комфортное ощущение во время принятия водных процедур. Никто не захочет погружаться в расслабляющую ванну, если на её поверхности видны пятна, ржавчина или известковый налёт. Однако, отмыть ванну до идеального состояния не всегда просто, и часто задача становится сложнее из-за неправильного выбора средств для очистки. Поэтому важно найти оптимальный метод, учитывая материал, из которого изготовлена ваша ванна.

Два простых способа вернуть блеск ванне: советы от опытных хозяек
Фото: PxHere is licensed under CC0

Первым делом необходимо разобраться, какой тип ванны у вас в ванной комнате. Чугунные ванны требуют одного подхода, акриловые — совсем другого, и для каждого типа есть свои секреты, которые помогают вернуть блеск и сияние.

Если ваша ванна изготовлена из чугуна, то опытные хозяйки рекомендуют использовать кальцинированную соду. Этот недорогой и доступный компонент известен своей эффективностью в удалении загрязнений. Оптимальный способ — смешать кальцинированную соду с пищевой содой в равных пропорциях, 50 на 50. После этого поверхность ванны следует обдать водой, а затем равномерно нанести полученный состав. Дайте раствору впитаться в течение 30 минут, затем тщательно промойте ванну губкой. Такой подход не только справляется с загрязнениями, но и помогает избежать повреждений эмали.

Акриловые ванны, наоборот, требуют более бережного обращения. Жёсткие абразивные вещества, такие как сода, могут поцарапать чувствительную поверхность, поэтому для ухода лучше выбирать специальные мягкие средства. Следует помнить, что акриловые поверхности нельзя сильно тереть — это может повредить покрытие и привести к матовому виду, которого сложно будет избавиться. Используйте мягкие тряпочки и губки для аккуратной очистки, чтобы сохранить ванну в первозданном состоянии.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Ва́нна — резервуар для купания или принятия медицинских процедур. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.

Когда сеять озимый лук
Почему родной аккумулятор в машине служит дольше, чем АКБ из магазина
Зачем платить больше: в чем секрет долговечности заводских батарей
Как защитить глаза от ослепляющего света встречных машин?
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
"Мираж 2000" для Украины: французские истребители уже в мечтах Киева Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов
Истребитель Mirage 2000. Легенда французской авиации может приехать на Украину для уничтожения
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Последние материалы
Садовод Аминова: лучший способ посева моркови
Эксперт объяснил, как новые технологии помогут малому бизнесу
Уход за мягкой мебелью: способы очистки для любых видов обивки
Продажи автомобилей в августе 2024 достигли рекорда за 3,5 года
Певица Катя Лель объяснила, почему миру не нужны рептилоиды
Болгария и Румыния могут полноценно войти в Шенгенскую зону до конца года
Секреты быстрого закипания молока
Актриса Кристина Асмус вернулась к роли врача
Как картофель может быть полезным при правильном приготовлении
Как избежать ошибок при создании смоки айз: советы визажистов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.