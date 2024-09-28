Уход за мягкой мебелью: способы очистки для любых видов обивки

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Для того чтобы правильно ухаживать за обивкой мягкой мебели, важно знать особенности каждого материала и выбирать подходящие методы очистки. Например, дерматиновую обивку нельзя чистить жёсткой щёткой или использовать средства с кислотой, так как это может повредить покрытие. Вместо этого рекомендуется применять мягкую щётку, губку или меламиновую губку.

Фото: flickr.com by Boa-Franc, CC BY 2.0

Для велюровой обивки подходят нейтральные моющие средства. Препарат следует нанести на ткань или салфетку и аккуратно протирать по направлению ворса, не переувлажняя поверхность.

Замшевая и нубуковая обивка требуют особого внимания — их нельзя сильно нагревать или чрезмерно увлажнять. Для таких материалов важно бережное обращение.

Гобеленовые поверхности лучше очищать с использованием пылесоса с мягкими насадками, избегая применения влажных методов.

Виниловая обивка отличается устойчивостью к воздействию влаги, поэтому её можно мыть обычными моющими средствами, что упрощает процесс ухода.

Для кожаной обивки достаточно использовать тряпку, смоченную в воде или специальное средство для кожи. В случаях сильного загрязнения можно использовать раствор слабой концентрации.

Уточнения

Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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