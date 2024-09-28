Дизайнеры назвали три основные ошибки в обустройстве ванной комнаты

1:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Ванная комната — это пространство, где комфорт и продуманность должны идти рука об руку. При обустройстве стоит учитывать не только стиль, но и удобство, ведь ошибки в планировке могут лишить вас комфорта и превратить ежедневные процедуры в неудобство.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Первая и, пожалуй, самая распространённая ошибка — отсутствие системы хранения. Минималистичные интерьеры ванной выглядят привлекательно, но они больше подходят для гостиниц или людей, редко бывающих дома и пользующихся услугами клининга. В реальной жизни каждому из нас нужно место для хранения множества предметов — от полотенец до бытовой химии. Поэтому, планируя ванную комнату, важно заранее предусмотреть удобные шкафчики, полочки и другие системы хранения, чтобы вся необходимая мелочь была на своём месте и не портила общий вид.

Вторая ошибка — высота сантехники. Если в квартире живёт только один человек, можно смело подстраивать высоту раковины, душа и зеркала под свои потребности. Но если в семье несколько людей разного роста, важно найти компромисс. Например, раковина, установленная слишком низко или слишком высоко, может создать дискомфорт для кого-то из членов семьи. Важно учитывать интересы всех, чтобы ванная комната была удобной для каждого.

Третья ошибка — погоня за идеалом. Многие хотят превратить свою ванную комнату в точную копию той, что увидели в журнале или на картинке в Интернете. Но важно помнить, что на таких фото ванная показана в "идеальном" виде — там часто отсутствуют реальные предметы, которыми мы пользуемся ежедневно. Постарайтесь не жертвовать функциональностью ради красивого внешнего вида. Убедитесь, что у вас есть все необходимые предметы, и что они расположены удобно и доступно.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



Сантехника — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д.



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