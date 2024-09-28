Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристка обнаружила таракана в бортовой еде
Выявлены опасные последствия бессонницы у будущих матерей
Оригинальный домашний кетчуп из кабачков: шикарная подлива к мясу, картошке или макаронам
Учёные пробудили древнее целебное растение, упомянутое в Библии
Как накачать красивые ягодицы: советы для девушек
Эксперт Светлана Кирова: как защитить луковицы гладиолусов от болезней
Как правильно одеваться в путешествиях: советы для поездок по разным странам
В российских ломбардах растёт спрос на займы под залог золота
Советы по питанию для уменьшения неприятного запаха пота

Модный интерьер 2024: больше цвета, меньше однообразия

0:47
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Традиционные белые стены и светло-серая мебель теряют свою универсальность в современном дизайне. Новые тенденции подчёркивают важность уникальности и разнообразия.

Модный интерьер 2024: больше цвета, меньше однообразия
Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn, CC0

Сегодня в интерьерах преобладают яркие цвета, ручная работа, разнообразие текстур и смешение стилей, что помогает создать вдохновляющую атмосферу. Такой подход особенно важен для людей, проводящих много времени дома.

Для тех, кто хочет освежить свой интерьер, достаточно добавить немного яркости. Вместо полного ремонта можно ввести в пространство нестандартные предметы мебели или украсить одну из стен оригинальной росписью, что мгновенно сделает интерьер более живым и актуальным.

Уточнения

Интерье́р  — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Секрет идеальной манной каши: правильные пропорции

Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.

Как правильно варить манную кашу: пропорции и советы
Эксперт Суворова: полезные чаи из веток сада
Хотите укрепить иммунитет: чай из веточек с вашего участка заменит витамины
Как бархатцы могут спасти ваш урожай помидоров: природное решение
Рассказываем как определить, какой бензин нужен вашей машине
Вооружённые силы Украины в Угледаре полностью блокированы Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Израиль пошёл ва-банк и выиграл. Почему Россия так не может?
Сводка с фронта: армия России выдавливает ВСУ из Курской области, Угледар будет взят на днях
Этот цветок сделает ваш огород безопаснее и плодороднее
Этот цветок сделает ваш огород безопаснее и плодороднее
Последние материалы
Эксперт Светлана Кирова: как защитить луковицы гладиолусов от болезней
Как правильно одеваться в путешествиях: советы для поездок по разным странам
В российских ломбардах растёт спрос на займы под залог золота
Советы по питанию для уменьшения неприятного запаха пота
Актриса Настасья Самбурская показала, какой пышечкой была в школе
Почему нас утомляют умственные задачи: учёные нашли объяснение
Учёные обнаружили шесть видов рака, вызванных употреблением алкоголя
Татьяна Буланова заступилась за Ольгу Бузову после нападок Салтыковой
Традиции и правила Таиланда, которые стоит знать туристам: как не допустить культурных ошибок
Белорусские учёные назвали источник чистой энергии будущего
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.