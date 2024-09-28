Модный интерьер 2024: больше цвета, меньше однообразия

0:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Традиционные белые стены и светло-серая мебель теряют свою универсальность в современном дизайне. Новые тенденции подчёркивают важность уникальности и разнообразия.

Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn, CC0

Сегодня в интерьерах преобладают яркие цвета, ручная работа, разнообразие текстур и смешение стилей, что помогает создать вдохновляющую атмосферу. Такой подход особенно важен для людей, проводящих много времени дома.

Для тех, кто хочет освежить свой интерьер, достаточно добавить немного яркости. Вместо полного ремонта можно ввести в пространство нестандартные предметы мебели или украсить одну из стен оригинальной росписью, что мгновенно сделает интерьер более живым и актуальным.

Уточнения

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.



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