Вневременной стиль: как создать интерьер, который никогда не устареет

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

При обустройстве дома все больше людей отказываются от краткосрочных модных решений в пользу более нейтральных и сдержанных оттенков.

Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Такой подход позволяет создать интерьер, который не выйдет из моды и не потребует частых обновлений. Современная классика — идеальный выбор для тех, кто хочет сохранить актуальность пространства на долгие годы.

Ключом к созданию универсального дизайна является сочетание мебели и аксессуаров из разных эпох. Мягкие нейтральные тона стен подчеркнут детали, такие как мебель, текстиль или аксессуары, делая их центром внимания.

Этот способ оформления подходит как для больших вложений, например, покупка новой кухни, так и для обновления мягкой мебели, которую можно легко перетянуть новой тканью.

Уточнения

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Дизайн — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»), а также результат этой деятельности.



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