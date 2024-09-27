Названо главное изменение на вторичном рынке недвижимости

Собственники жилья в Москве переключились на аренду, заметил риелтор

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Цены на вторичном рынке недвижимости остаются стабильными — в таких условиях многие владельцы предпочитают сдавать жильё в аренду вместо продажи. Таким наблюдением поделился с РИАМО Максим Чурилов, руководитель агентства недвижимости IDEA Estate.

Фото: flickr.com by Брусника, CC BY-SA 2.0

По его словам, значительных изменений в ценах на вторичное жильё в четвёртом квартале не ожидается. Рост ключевой ставки с 2023 года уже оказал своё негативное влияние на рынок. С декабря 2023 года ставки по ипотеке стали "заградительными", что привело к снижению спроса до 60% в разных регионах, при этом цены практически не изменились.

"Вместо того, чтобы продавать дёшево, многие решили сдавать недвижимость, так как ценник на аренду за последний год вырос почти в два раза. А те, кому всё-таки необходимо продать, либо продают долго, либо снижают цены для быстрой продажи", — пояснил Чурилов.

Однако таких продавцов слишком мало, чтобы хоть как-то повлиять на цены, заключил он.

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