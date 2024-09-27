Названы шесть отличий апартаментов от квартир

Апартаменты — это нежилые помещения, предназначенные для проживания. Их юридический статус отличается от статуса квартир, поскольку апартаменты считаются нежилой недвижимостью.
Зачастую россияне не понимают разницы между апартаментами и квартирами. Согласно исследованию ВЦИОМ, только 38% респондентов знают о существующих различиях, пишет сайт aif.ru.
Апартаменты имеют ряд преимуществ перед квартирами:
Однако у апартаментов есть и недостатки:
В целом, решение о покупке апартаментов зависит от индивидуальных предпочтений и финансовых возможностей покупателя.
Апарта́ме́нт (фр. appartement — квартира, от итал. appartamento — отдельное помещение) — комната или отдельное помещение в доме (квартира).
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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