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Названы шесть отличий апартаментов от квартир

Чем апартаменты отличаются от квартиры?
1:37
Недвижимость

Апартаменты — это нежилые помещения, предназначенные для проживания. Их юридический статус отличается от статуса квартир, поскольку апартаменты считаются нежилой недвижимостью.

Чем апартаменты отличаются от квартиры?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Зачастую россияне не понимают разницы между апартаментами и квартирами. Согласно исследованию ВЦИОМ, только 38% респондентов знают о существующих различиях, пишет сайт aif.ru.

Апартаменты имеют ряд преимуществ перед квартирами:

  • Более низкая стоимость: апартаменты часто стоят дешевле, чем квартиры в крупных городах.
  • Меньшие требования к застройщикам: апартаменты могут строиться на участках, не предназначенных для жилой застройки, что снижает затраты на инфраструктуру.
  • Возможность прописки: в апартаментах можно временно прописаться на 5 лет с возможностью продления.

Однако у апартаментов есть и недостатки:

  • Более высокие коммунальные платежи: тарифы на коммунальные услуги для апартаментов могут быть выше, чем для квартир.
  • Отсутствие льгот при оплате ЖКУ: владельцы апартаментов не могут пользоваться субсидиями и льготами, предоставляемыми собственникам квартир.
  • Более высокие налоги: ставка налога на апартаменты составляет 0,5-2%, в то время как для квартир она равна 0,1%.

В целом, решение о покупке апартаментов зависит от индивидуальных предпочтений и финансовых возможностей покупателя.

Уточнения

Апарта́ме́нт (фр. appartement — квартира, от итал. appartamento — отдельное помещение) — комната или отдельное помещение в доме (квартира).

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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