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Подсчитана выгода от сдачи в аренду инвестиционного жилья

Недвижимость признали лучшим инструментом для инвестиций
3:27
Недвижимость

Инвестирование в недвижимость — это более безопасный способ получения стабильного дохода в долгосрочной перспективе по сравнению с вложениями в ценные бумаги, считают партнёры консалтингового агентства Wellborn Legacy Марина Власенко и Алина Нуждина. Они рассказали "Известиям" о преимуществах и подводных камнях такого инвестирования.

Недвижимость признали лучшим инструментом для инвестиций
Фото: Pexels by Pixabay, CC0

По их мнению, в отличие от финансовых инструментов, недвижимость не требует глубокого понимания рынка. Если вовремя не среагировать на изменения в стоимости ценных бумаг, можно потерпеть убытки. Недвижимость же, как правило, растёт в цене и помогает сохранить капитал. Риски волатильности при инвестировании в недвижимость ниже, чем при вложениях в ценные бумаги.

"Недвижимость — стабильный объект финансирования. Дом останется домом, а квартира — квартирой, они никуда не денутся. Это обеспечивает устойчивый интерес к такому виду вложений и получение стабильного дохода. Пусть недвижимость не приносит большого пассивного дохода, но это всегда надёжно. К тому же инвестирование в зарубежную недвижимость часто связано с получением вида на жительство", — объяснила Власенко.

Основной риск покупки жилья для сдачи в аренду или перепродажи — неликвидность активов. Чтобы избежать этого, нужно выбирать объекты, пользующиеся спросом. При участии в долевом строительстве есть риск долгостроя, поэтому важно выбирать застройщика с хорошей репутацией.

"Защитить покупателя на стадии строительства могут эскроу-счета. Это банковские счета, на которых хранятся деньги дольщиков до завершения строительства. Деньги принадлежат покупателям, и застройщик не может ими воспользоваться. Если застройщик выполняет обязательства, банк перечисляет деньги на его счёт, если нет — возвращает покупателям", — добавила Власенко.

Выбор страны и региона для покупки недвижимости зависит от целей и финансовой ситуации клиента. Объёмы инвестиций могут зависеть от наследственной стратегии. Например, при формировании наследственной массы для будущих поколений наследодатели могут учитывать количество детей и желание передать каждому по квартире. Однако передача наследства в виде недвижимости за границей имеет свои особенности, процедуры и налоги, которые могут значительно отличаться от российских. Иногда наследник может потерять часть или всё унаследованное имущество.

В Турции владелец жилья не может передать всё имущество одному наследнику, завещание должно соответствовать требованиям турецкого закона о наследственных долях. В ОАЭ, при отсутствии завещания, раздел имущества может происходить в суде шариата, что может идти вразрез с волей наследодателя. В Испании ставка налога на наследство варьируется от 7,65 до 34%, а при определённых условиях может достигать 81,6%.

Эксперты рекомендуют выбирать регионы с высоким спросом на недвижимость, чтобы избежать неликвидности актива. Более точные рекомендации можно получить после анализа персональной ситуации каждого инвестора.

Уточнения

Эскроу-счёт (англ. escrow) — специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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