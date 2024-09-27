Названо лучшее время для выгодной покупки жилья

Покупать жильё в Москве лучше летом, посоветовал эксперт рынка недвижимости

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Покупка квартиры в Москве наиболее выгодна летом, в конце и начале года, а также в конце квартала, считает эксперт рынка недвижимости, основатель аналитического агентства "Бюро Негинского" Андрей Негинский. Таким мнением он поделился с "Лентой.ру" в четверг.

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Собеседник издания объяснил эту точку зрения влиянием таких факторов, как ключевая ставка, льготные ипотеки и политическая обстановка. В начале года и летом спрос ниже, поэтому застройщики чаще предлагают скидки. В конце квартала и года также можно получить скидки, так как застройщики стремятся выполнить планы и закрыть сделки.

Ажиотаж на рынке недвижимости наблюдается в марте-апреле и сентябре-октябре, когда покупатели активизируются после зимы и отпусков. В эти периоды покупка может быть менее выгодной. Важно учитывать текущую ситуацию на рынке, например, изменения в условиях ипотеки, которые могут повлиять на спрос и предложения скидок.

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