Ваши джинсы не испортятся: вот как правильно их стирать

Как правильно стирать джинсы в стиральной машине

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие сталкивались с тем, что после стирки джинсы теряют свой цвет, рвутся и теряют первоначальный вид. Однако этого можно избежать, если соблюдать некоторые правила стирки, сообщает tagilcity.ru.

Фото: unsplash.com by Фаррел Нобель, CC0

Прежде всего, перед стиркой джинсы нужно выворачивать наизнанку для сохранения вида и сортировать по цвету. Также эти действия помогут сохранить ткань целой, так как не будут образовываться катышки и будет предотвращено изнашивание.

В том случае, если на джинсах есть рисунки, вышивки и другие элементы декора, то выворачивание одежды наизнанку поможет сохранить их невредимыми. Кроме того, это способствует качественному очищению одежды, особенно с внутренней стороны.

Для стирки джинсов нужно выбирать температуру воды не больше 30 градусов. Горячая вода будет приводить к выцветанию и порче ткани. Что касается средства для стирки, то стоит выбирать гель, предназначенный для темной ткани.

Ни в коем случае не стоит использовать отбеливатели или другие агрессивные вещества. Режим стирки нужно выбирать ручной или деликатный. При возможности выставляйте после стирки дополнительное полоскание. Сушить джинсы можно естественным образом, не прибегая к использованию сушильных машин.



Уточнения

Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.



Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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