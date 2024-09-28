Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Анна Хилькевич после третьих родов пожаловалась на проблемы с кормлением дочери
Лучшие способы, как стимулировать выработку коллагена в коже лица
Певица Катя Лель раскрыла, почему инопланетяне запрещают ей заниматься сексом
Мостуризм: около 20% российских туристов предпочитают посещать столицу на автомобиле
"АвтоВАЗ" планирует выпускать кроссоверы
SciAdv: плотная марсианская атмосфера могла уйти в почву планеты
Сын Михаила Круга не хотел становиться артистом: устроил истерику
Галустян рассказал, какой фильм для россиян приготовили в новогоднюю ночь
Проблема не в погоде: названа реальная причина снижения урожая пшеницы в 2024 году

Ваши джинсы не испортятся: вот как правильно их стирать

Как правильно стирать джинсы в стиральной машине
1:26
Недвижимость

Многие сталкивались с тем, что после стирки джинсы теряют свой цвет, рвутся и теряют первоначальный вид. Однако этого можно избежать, если соблюдать некоторые правила стирки, сообщает tagilcity.ru.

Как правильно стирать джинсы в стиральной машине
Фото: unsplash.com by Фаррел Нобель, CC0

Прежде всего, перед стиркой джинсы нужно выворачивать наизнанку для сохранения вида и сортировать по цвету. Также эти действия помогут сохранить ткань целой, так как не будут образовываться катышки и будет предотвращено изнашивание.

В том случае, если на джинсах есть рисунки, вышивки и другие элементы декора, то выворачивание одежды наизнанку поможет сохранить их невредимыми. Кроме того, это способствует качественному очищению одежды, особенно с внутренней стороны.

Для стирки джинсов нужно выбирать температуру воды не больше 30 градусов. Горячая вода будет приводить к выцветанию и порче ткани. Что касается средства для стирки, то стоит выбирать гель, предназначенный для темной ткани.

Ни в коем случае не стоит использовать отбеливатели или другие агрессивные вещества. Режим стирки нужно выбирать ручной или деликатный. При возможности выставляйте после стирки дополнительное полоскание. Сушить джинсы можно естественным образом, не прибегая к использованию сушильных машин.
  

Уточнения

Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.

Когда сеять озимый лук
Почему родной аккумулятор в машине служит дольше, чем АКБ из магазина
Зачем платить больше: в чем секрет долговечности заводских батарей
Истребитель Mirage 2000. Легенда французской авиации может приехать на Украину для уничтожения
Как защитить глаза от ослепляющего света встречных машин?
Вооружённые силы Украины в Угледаре полностью блокированы Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов
Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов
Последние материалы
Актриса Анна Хилькевич после третьих родов пожаловалась на проблемы с кормлением дочери
Лучшие способы, как стимулировать выработку коллагена в коже лица
Певица Катя Лель раскрыла, почему инопланетяне запрещают ей заниматься сексом
Мостуризм: около 20% российских туристов предпочитают посещать столицу на автомобиле
"АвтоВАЗ" планирует выпускать кроссоверы
SciAdv: плотная марсианская атмосфера могла уйти в почву планеты
Сын Михаила Круга не хотел становиться артистом: устроил истерику
Галустян рассказал, какой фильм для россиян приготовили в новогоднюю ночь
Проблема не в погоде: названа реальная причина снижения урожая пшеницы в 2024 году
Как правильно стирать джинсы в стиральной машине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.