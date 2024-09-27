Обновите кухню: советы по замене устаревших элементов, которые портят внешний вид и удобство

Тренды в кухонном интерьере: от каких решений стоит отказаться в 2024 году

3:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Кухня по праву считается душой любого дома. Здесь собирается семья, проходят тёплые беседы и празднуются важные события. Поэтому важно позаботиться о том, чтобы пространство было максимально комфортным и уютным. Каждая деталь должна быть продумана до мелочей, а устаревшие и неудобные элементы интерьера стоит пересмотреть и заменить на современные и практичные решения.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Массивная фурнитура на шкафах

Минимализм в дизайне захватывает всё больше сторон жизни, и ручки на кухонных шкафах не исключение. Огромные, громоздкие ручки на дверцах не только занимают слишком много пространства, но и затрудняют процесс уборки — их сложно очищать от грязи и пыли.

Помимо этого, массивная фурнитура может повреждать соседние поверхности при открывании. Эксперты рекомендуют заменять такие ручки на более компактные или вовсе выбирать шкафы с врезными механизмами.

Глянцевые фасады

Глянец был в моде несколько лет назад благодаря своей способности отражать свет и визуально увеличивать пространство. Однако это крайне непрактичный материал — на глянцевой поверхности остаются отпечатки пальцев, разводы от воды, которые сложно удалить. Для ухода за таким покрытием потребуется специальная бытовая химия, которая не всегда легко доступна. Более практичными становятся матовые или сатинированные покрытия.

Мозаичный фартук

Мелкая плитка, которая несколько лет назад была популярна на кухонных фартуках, сегодня теряет свою актуальность. Причина проста — её трудоёмко чистить. Крупноформатный керамогранит в этом плане гораздо удобнее и стильнее. Особенно учитывая, что швы мозаики постоянно подвергаются воздействию воды, жира и пара, что делает их уязвимыми к загрязнениям.

Открытые стеллажи

Полки без дверей или стеклянные фасады создают ощущение лёгкости, но только при условии идеальной организации пространства. На практике, как правило, такие стеллажи быстро превращаются в хранилище для пыльных и ненужных вещей, лишая кухню эстетичности. Современные дизайнеры всё чаще предлагают закрытые шкафы до потолка без ручек, что делает пространство аккуратным и лаконичным.

Подсветка на козырьке

Подсветка на выступающем козырьке была популярна около 15 лет назад, но сегодня от этого элемента стоит отказаться. Современные дизайнеры предлагают светодиодное освещение, встроенное по периметру или непосредственно в рабочую зону, что выглядит более стильно и практично.

Фотопечать

Фотопечать с яркими изображениями городских пейзажей или фруктов на фасадах и фартуках давно не в тренде. Такой декор сложно гармонично вписать в современный интерьер, а также подобрать подходящие аксессуары, не перегружая пространство. Лучше сделать акцент на текстиле или мелкой бытовой технике.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.



Минимализм — стиль в дизайне, характеризующийся лаконичностью выразительных средств, простотой, точностью и ясностью композиции.



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