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Чем мыть глянцевую кухню, чтобы избежать разводов: проверенные средства и лайфхаки

Названы лёгкие и доступные способы ухода за глянцевой мебелью
1:39
Недвижимость

Глянцевый кухонный гарнитур — это всегда стильно и эффектно. Однако такая мебель требует особого ухода, ведь на её поверхности часто остаются отпечатки пальцев, следы от воды и различные загрязнения. Чтобы ваша кухня всегда выглядела идеально, важно знать, какими средствами её можно мыть.

Названы лёгкие и доступные способы ухода за глянцевой мебелью
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Первый способ — обычная жидкость для мытья посуды. Это доступный и простой метод, который отлично справляется как с свежими загрязнениями, так и с засохшими пятнами жира. Она всегда под рукой, так что не придется тратить лишние средства и время на покупку специализированных чистящих продуктов.

Ещё один экономичный вариант — хозяйственное мыло. Чтобы использовать его, твердое мыло натирают на терке и растворяют в теплой воде, получая мыльный раствор. Этот раствор эффективно удаляет жир и загрязнения, не повреждая глянцевую поверхность.

В экстренных случаях, когда нужно быстро убрать пыль или мелкие загрязнения, могут выручить влажные салфетки. Однако важно использовать специальные салфетки для уборки, которые не содержат спирт, чтобы избежать разводов и повреждений поверхности.

Микрофибровые салфетки — это ещё один удобный инструмент для ухода за глянцевыми поверхностями. Их можно использовать вместе с различными чистящими средствами и спреями. Они помогают очистить мебель, не оставляя следов и разводов.

Перед использованием любых средств убедитесь, что они подходят для вашей мебели, чтобы избежать повреждений.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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