Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туроператоры прогнозируют дефицит мест в люксовых отелях Египта к ноябрю
Эксперт Кузьмицкая: как подготовить огород к зиме
Эксперт по этикету призвала использовать наушники для разговора по видеосвязи
Как сделать чай особенным по вкусу
Почему белые машины безопаснее и практичнее ярких
Чем покоряют сердца британские кошки? Уникальные особенности породы
Опасные привычки, связанные с зубами
Зачем добавлять соду в тесто для блинов
Bloomberg: уровень бедности в Аргентине достиг 52,9%

Названа главная причина неудовлетворительного качества воды из-под крана — даже обработанной

Эксперт объяснил, почему хлорирование не гарантирует безопасности воды из-под крана
2:29
Недвижимость

Вода из-под крана во многих российских городах отличается неприятным запахом хлора. Автор учебника "Управление ЖКХ", эколог, инженер-физик, член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко раскрыл исторические предпосылки к выбору такого способа обработки питьевой воды.

Эксперт объяснил, почему хлорирование не гарантирует безопасности воды из-под крана
Фото: commons.wikimedia.org by Томаш Сиеницкий, CC BY 3.0

"Город Париж или Лондон сидят на подземных источниках, которые достаточно чисты. В Москве подземных источников нет. Москва вынуждена жить на воде из Волги. Почему в сталинские времена был основан канал Москва-Волга? Потому что Москва начала просто мучиться от жажды — не хватало воды. И вода пришла к нам из Волги. Это поверхностная вода — то есть её надо чистить. И были выстроены мощные станции водоочистки. В те времена, когда они строились, единственным способом обеззаразить воду, то есть убрать оттуда микробы, было хлорирование", — объяснил он "Правде.Ру".

"Есть, конечно, небольшие города, которым повезло, у которых свои мощные подземные источники. Но опять же — скважины бывают с чистой питьевой водой, а бывают такие, что мама не горюй, и тоже часто нужна система фильтрации", — добавил собеседник издания.

Как бы то ни было, зачастую качество воды из-под крана неудовлетворительно независимо от её происхождения. "Главная проблема — это проблема последней мили. То есть до дома-то вода может доходить достаточно чистая, а дальше уже ржавые трубы из этой чистой воды делают сами знаете что — то, что очень часто течёт из крана. И если в крупных городах — в Москве, в Новороссийске, в Новосибирске, в Краснодаре — уже более-менее последняя миля приведена в порядок, то у нас есть много небольших городков, до которых доходит чистая вода, но при этом то, что с ней творится на этой последней миле, просто страшно", — посетовал эксперт.

Хлора как такового в воде из-под крана нет. "То, что мы называем запахом хлорки, это на самом деле уже преобразованный хлор, то есть хлор, вступивший в реакцию с разнообразными загрязнениями", — пояснил специалист.

"Поэтому надеяться на то, что вода из-за хлорки имеет еще какие-то обеззараживающие свойства, попадая к нам в трубы, у кого трубы старые, грязные, конечно, нельзя", — заключил он.

Уточнения

Хлори́рование — способ дезинфекции и окисления органических примесей в воде.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Не совершайте этих ошибок осенью: подготовьте ирисы к морозам правильно

Осень — ключевое время для ухода за ирисами. Узнайте, как подготовить их к зиме и обеспечить пышное цветение в следующем сезоне!

Рекомендации по подготовке ирисов к зимовке
Рецепт заварного теста для чебуреков
Как приготовить идеальное тесто для чебуреков: очень простой рецепт с лайфхаками
Овощ, который вернёт блеск вашим фарам
Удивляем друзей и родных арабской закуской: готовим бабагануш из баклажанов
В Староконстантинове "Кинжалы" на аэродроме уничтожили американские F-16 Дмитрий Плотников Трамп морально уничтожил Зеленского, отдав бандеровщину* на суд России Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Сводка с фронта: США назвали план Зеленского "переупакованной просьбой", объявлена охота за головой Сырского
Кофе против вредителей: простое средство, которое работает лучше химии
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Последние материалы
Эксперт по этикету призвала использовать наушники для разговора по видеосвязи
Как сделать чай особенным по вкусу
Почему белые машины безопаснее и практичнее ярких
Чем покоряют сердца британские кошки? Уникальные особенности породы
Опасные привычки, связанные с зубами
Зачем добавлять соду в тесто для блинов
Bloomberg: уровень бедности в Аргентине достиг 52,9%
Матвей Сафонов: в России все варятся в своем котле, половина игр неинтересна
Эксперт объяснил, почему хлорирование не гарантирует безопасности воды из-под крана
К родам у питомца лучше подготовиться — патологии могут повлечь гибель матери и детёнышей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.