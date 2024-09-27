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Плесень, прощай! Эффективные методы борьбы с ней в ванной

Как победить плесень в ванной
1:17
Недвижимость

Плесень в ванной — это распространённая проблема, которая не только портит внешний вид помещения, но и может быть опасной для здоровья. Влажная среда, недостаточная вентиляция и постоянное использование воды создают идеальные условия для её размножения.

Как победить плесень в ванной
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Прежде всего, необходимо понять, почему плесень возникла. Основной причиной является избыточная влажность. Регулярно проветривайте ванную, устанавливайте вытяжные вентиляторы и следите за состоянием сантехники. Убедитесь, что трубы не протекают, а за сантехникой нет скоплений воды.

Для удаления плесени используйте специальные противогрибковые средства или смесь уксуса и воды. Нанесите раствор на поражённые участки и оставьте на 10-15 минут, затем тщательно протрите поверхность. Также можно использовать смесь соды с водой, которая хорошо справляется с грибком.

После удаления плесени важно предпринять меры по её предотвращению. Регулярно очищайте швы между плиткой и другими поверхностями, используйте влагостойкие материалы для отделки. Также рассмотрите возможность применения специальных красок, содержащих антисептики.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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