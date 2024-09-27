Почему высокая кровать улучшит ваш интерьер: практичные преимущества для здоровья и пространства комнаты

Дизайнеры рассказали, почему стоит выбрать высокую кровать для спальни

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Если вы ищете идеальную мебель для спальни, обратите внимание на высокие кровати, которые становятся всё более популярными. Они не только украшают интерьер, но и предлагают ряд практичных преимуществ.

Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM

Во-первых, высокая кровать упрощает уборку. Пыль не скапливается под мебелью, и уборка становится быстрее и эффективнее. Вы можете проводить генеральную уборку, не двигая кровать, что значительно экономит время и силы.

Высокие кровати — отличный выбор для маленьких комнат. Они визуально увеличивают пространство, добавляя комнате лёгкость и создавая ощущение простора. Если классическая кровать может утяжелить интерьер, то высокая, напротив, делает его более воздушным.

Многие модели таких кроватей оснащены выдвижными ящиками, что позволяет организовать дополнительное пространство для хранения вещей. Это особенно актуально для тех, кто стремится к порядку и функциональности в спальне.

Кроме того, высокая кровать может положительно сказаться на здоровье. Поскольку пыль скапливается ближе к полу, сон на возвышенности минимизирует контакт с аллергенами и загрязнителями, что особенно важно для людей с проблемами дыхательной системы.

Уточнения

Крова́ть — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа. В жилых помещениях обычно располагается в спальне.



Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.