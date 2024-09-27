Как избавиться от засоров, неприятных запахов и загрязнений в доме с помощью натуральных средств

Хозяйки рассказали, как поддерживать дом в чистоте с минимальными затратами

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чтобы поддерживать чистоту в квартире, часто приходится приобретать множество специализированной бытовой химии, что может негативно сказаться на здоровье и заметно ударить по семейному бюджету. Однако есть простые и доступные способы, позволяющие содержать дом в порядке без значительных расходов и вреда для организма.

Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, CC BY-SA 4.0

Как эффективно убрать ванную и туалет с минимальными затратами?

Для чистки поверхностей в ванной комнате и туалете пригодится обычный лимон. Его сок способен справиться с загрязнениями, дезинфицировать поверхности, а также освежить воздух. Лимон помогает вернуть блеск смесителям и кранам, очистить плитку и наполнить помещение приятным цитрусовым ароматом. При желании можно использовать и лимонную кислоту, которая дешевле, но также эффективна.

Как почистить трубы без магазинной химии?

Засоры в трубах не всегда поддаются магазинной химии, но простое сочетание соды и уксуса может решить проблему. Для этого нужно всыпать стакан соды в слив, затем добавить уксус. Оставляем на 10 минут, после чего вливаем кипяток. Эта простая смесь не только уберёт засор, но и устранит неприятный запах.

Чем заменить покупные освежители воздуха?

Освежители воздуха можно заменить подручными средствами. Например, лимонная вода, разогретая в микроволновке, избавит от запахов пищи и загрязнений внутри устройства. Активированный уголь, размещённый по углам комнаты, нейтрализует неприятные запахи, а кофе в холодильнике будет сохранять свежесть. В шкафах с вещами можно разместить кусочки дешёвого туалетного мыла, которые тоже выполнят функцию ароматизатора.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.



Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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