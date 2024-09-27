Как поддерживать чистоту на кухне: пошаговая инструкция по приготовлению домашнего чистящего средства

Как удалить налёт и жир на кухонных поверхностях: проверенный способ

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Загрязнения на кухне — это проблема, с которой сталкиваются многие, особенно если часто готовить дома. Пятна от жира и налёта могут быстро накапливаться не только на плите, но и на кухонном фартуке, гарнитуре и других поверхностях.

Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, PDM

Чтобы сохранить чистоту, важно убирать загрязнения сразу же, потому что чем дольше их игнорировать, тем сложнее будет избавиться от налёта и жира. Промедление с уборкой может привести к тому, что вы просто потеряете желание заниматься этим. Но не стоит отчаиваться: есть простой способ, который поможет вам легко справляться с кухонными загрязнениями.

Для создания эффективного средства от пятен и жира на кухне потребуется всего несколько ингредиентов. Возьмите 96-процентный спирт и разбавьте его водой в пропорции 1:1. Если под рукой нет спирта, можно заменить его обычной водкой. К этой смеси добавьте средство для мытья посуды: на полстакана спиртового раствора потребуется всего одна чайная ложка.

Получившееся средство нужно равномерно распылить на загрязнённые поверхности — вытяжку, столешницу, шкафчики и другие зоны, где накопилась грязь. Оставьте его на 15 минут, а затем смойте мягкой влажной тряпкой или губкой. Если загрязнения находятся в труднодоступных местах, воспользуйтесь старой зубной щёткой для более тщательной очистки.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.



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