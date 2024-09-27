Спрос на одноэтажные дома с участками до 6 соток вырос на 16% за последние 1,5 года

Продажи коттеджей взлетели на фоне роста интереса к загородной жизни

1:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В прошлом году наблюдалось значительное увеличение количества загородных посёлков — их число выросло в 3,7 раза по сравнению с 2020 годом, когда был отмечен пик покупок.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Только за первую половину этого года в продажу поступили участки в 29 новых посёлках, а во втором квартале предложение достигло максимума с введением 953 новых участков. Об этом сообщило издание "Cottage.ru".

Особенно востребованы жилые комплексы с развитой социальной инфраструктурой, которые хоть и стоят на 22% дороже, но их продажи растут на 40% быстрее, чем у аналогичных объектов без инфраструктуры. Однако организованное строительство составляет всего 5% от общего предложения на рынке, несмотря на то, что 80% реализованных объектов приходится именно на этот сегмент.

Интерес к загородной жизни продолжает расти. Доля сделок по приобретению индивидуальных коттеджей и земельных участков увеличилась на 10% в прошлом году и на 5-6% в первые два квартала текущего года. За последние 1,5 года внимание к загородным участкам возросло на 16%. Наибольшей популярностью пользуются одноэтажные дома площадью 85-100 квадратных метров на участках 5-6 соток, которые составляют около 40% всех сделок.

Исследования показывают, что 69,5% семей мечтают переехать в частные дома, однако только 59% из них планируют сделать это в ближайшие 1-3 года, несмотря на экономические сложности, сообщает портал "Cottage.ru".

Уточнения

Котте́дж (от англ. cottage) — индивидуальный городской или сельский малоэтажный (обычно двухэтажный) жилой дом с небольшим участком прилегающей земли для постоянного или временного проживания.



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