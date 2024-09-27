Счётная палата выявила россиянина с рекордными 26 льготными ипотеками

Россиянин оформил рекордные 26 льготных ипотек

1:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Счётная палата России провела анализ пяти программ ипотеки с государственной поддержкой - семейной, завершившейся безадресной льготной, дальневосточной, сельской и IT-ипотеки — за период с 2021 по 2023 год. В результате исследования были выявлены значительные проблемы, указывающие на необходимость пересмотра механизмов поддержки жилищного рынка. Ведомство отметило, что программы с господдержкой привели к росту цен на новостройки.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

По данным Счетной палаты, к началу 2024 года почти 115 тысяч заемщиков оформили более одной льготной ипотеки на общую сумму 1,1 триллиона рублей. Среди них около 1,6 тысячи человек оформили более пяти льготных кредитов, а один гражданин стал обладателем рекордных 26 льготных ипотек.

"1563 заемщика оформили пять и более льготных ипотечных кредитов (максимальное количество на одного человека — 26 кредитов, максимальная сумма на одного заемщика — 196,03 миллиона рублей) на общую сумму 42 447,27 миллиона рублей", — отметили представители палаты в своём отчёте.

С конца 2023 года в России будет действовать ограничение: льготную ипотеку можно будет оформить только один раз. Ранее подобных ограничений не существовало, что и позволило некоторым заемщикам взять несколько льготных кредитов.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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