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Семейные отношения будут налажены: используйте в интерьере эти приёмы фэншуя

Эксперт по фэншую Скуратова: эти приёмы в интерьере улучшают отношения в семье
1:10
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Эксперт по фэншуй Елена Скуратова рассказала, что отношения в семье можно улучшить, если скорректировать баланс энергий инь и ян в месте проживания, как сообщает Москва 24.

Эксперт по фэншую Скуратова: эти приёмы в интерьере улучшают отношения в семье
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

По мнению специалиста, если в пространстве много энергии ян, то это неизбежно будет приводить к спорам и семейным конфликтам. Такая энергия способствует агрессивности и напряжению.

"Очень важно понимать, что активное присутствие энергии ян нужно только в комнатах для активной деятельности", — сказала эксперт.

К таким комнатам относят рабочий кабинет, кухню, прихожую и гостиную. В этих помещениях можно делать яркое освещение, использовать креативные цвета и подвижные предметы интерьера. Мебель следует выбирать высокую.

В комнатах, где предполагается отдых, нужно усилить энергию инь. Поэтому освещенность должна быть умеренной, а тона — приглушенными, пастельными. Важно убрать в таких помещениях звуковые раздражители, например, радио, тикающие часы, телевизор.

Уточнения

Фэншуй или фэн-шуй (кит. трад. 風水, упр. 风水, пиньинь fēngshuǐ — дословно — «ветер и вода») — даосская практика символического освоения (организации) пространства.

Инь и ян (кит. трад. 陰陽, упр. 阴阳, пиньинь yīn yáng; кор. 음양?, 陰陽?; вьет. Âm dương, тьы-ном 陰陽; яп. 陰陽 ин-ё:) — этап исходного космогенеза в представлении китайской философии, приобретение наибольшим разделением двух противоположных свойств.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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